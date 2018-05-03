〈北部〉石門水庫水位下探 集水區內土地公廟全都露

2018-05-03

供水壓力大 期待梅雨季降雨

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫今年初保持二四五公尺滿水位多時，由於三月降雨量六十二．一毫米，四月降雨量六十九．二毫米，約僅為歷年平均五成，隨著天氣漸熱，民生及農業灌溉用水量增加，出水量大於進水量，水庫水位不斷下探，截至昨晚七點大壩水位已經跌落二三五公尺以下，原本沉沒在阿姆坪集水區內的土地公廟，今年首次完整浮出，水利署北區水資源局期待即將到來的梅雨鋒面能夠帶來有效降雨，解決水情壓力。

北區水資源局副局長邱忠川表示，水庫區被蓄水淹沒的土地公廟是石門水庫水情指標之一，水位高於二四○公尺，土地公廟就會沉入水中，水位若降至二四○公尺以下，土地公廟就會漸漸露出，以現在的水位，土地公廟已完全浮出水面，如果集水區再不降雨，水庫水位每天會下降約十八到廿八公分，供水壓力會越來越大。

邱忠川說，石門水庫從一九六四年啟用，原本庫容有三億噸，但受到長期流入庫區的泥沙淤積等影響，目前庫容僅剩下約二億噸，面對每年桃園及板新地區共需八億噸用水，石門水庫一年周轉率要四次以上，因此，倘若集水區每季降雨量不足，往往就會帶來缺水壓力。

五月進入汛期 仍需節約用水

還好五月已經進入汛期，中央氣象局預報梅雨鋒面將在五月中下旬開始，目前水位持續下降，剛好可以增加蓄洪空間，減少下游淹水問題，而現階段供水情況仍穩定，但仍呼籲民眾節約用水，期待梅雨鋒面到來，能有效在集水區降雨；另外，目前板新地區用水已由台北自來水事業處提高供水每天六十五萬噸，桃園支援新竹地區用水每天恢復為一萬噸，以妥善運用庫區原水。