〈北部〉重蹈新屋大火覆轍 市府挨批三年無進步

2018-05-03

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕桃園市議會國民黨團昨召開記者會，批評市府全未記取新屋保齡球館大火六名消防員殉職的教訓，才又發生敬鵬大火造成五名消防員殉職，且事發後不但沒有檢討錯誤，還開設專戶募款，「根本是桃園之恥」，抨擊市長鄭文燦「只會公關、不會公安」；市府回應說，市府順應各界的要求，開設專戶協助將善款交到家屬手中，且三年來有諸多消防改革，消防局預算更增加六億餘元。

市議員梁為超指出，鄭文燦在敬鵬惡火發生後說要「揪出錯處」，但這句話三年前也曾在新屋保齡球館大火發生後聽過，而監察院根據鑑定報告對新屋大火提出的糾舉，其中包括對火災訊息不足致使消防員貿然衝進火場，以及前線指揮官指揮不當，這與這次敬鵬惡火的情況簡直一模一樣，顯示市府三年來毫無進步。

徐玉樹：建立工業區救災ＳＯＰ

擔任義消的市議員徐玉樹參與敬鵬救災，他沉痛表示，敬鵬惡火奪走五名消防員性命，但市府不但沒有明確檢討自己的責任、悲劇發生的詳細原因，還對外公開募款，簡直是「桃園之恥」，要求市府針對工業區建立一套救災ＳＯＰ。

市議員舒翠玲說，鄭文燦上任後已發生七件消防重大的公安意外，造成十一名消防同仁殉職，市府卻消極面對監察院的糾舉，仍然一天到晚剪綵，對這場不幸責無旁貸。

市府新聞處長張惇涵回應說，市長宣示敬鵬的火災調查會公開、透明，會將火災原因、救災經過都攤在陽光下檢視，市府也會依法釐清責任。他強調，市府三年來進行多項消防改革，包括人員編制、裝備、車輛都大幅成長，教育訓練也制度化，消防預算從二○一五年的十九億元，到今年已提高為近廿六億元。

開設專戶募款 市府指非取代撫卹

張惇涵說，雖然再多的撫卹與道歉也無法挽回生命，市府會發放最高額撫卹金給殉職消防員家屬，每人約二千萬元至二千二百萬元；成立「桃園市政府0428工廠火警消防英雄慰助金專戶」，是因為事發後不斷接獲民眾及企業界有意捐款的電話，為了讓善款能順利交到家屬手中，因此設立專戶，並非外界曲解的「取代法定撫卹責任」。

對於這些紛擾，殉職消防員家屬私下感嘆說，如果可以選擇，當然不要這些錢，只要家人能平安活著。