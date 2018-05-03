〈北部〉攀「沙丘」屋簷掛腳 東北角風管處：擅闖開罰

2018-05-03

違「觀光發展條例」 最高罰10萬

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍「沙丘」旅遊服務園區才風光開幕，唯美的建築成宜蘭新興打卡勝地。這幾天，竟有遊客為了「耍帥」，直接攀上至少十公尺高的頂樓屋簷取景，還將雙腿伸出屋簷外，大膽挑戰「地心引力」。東北角風景區管理處發現後痛批遊客「沒水準」，若再有攀爬行為，將依違反「觀光發展條例」開罰五千元至十萬元罰鍰。

「沙丘」園區位於台二線約一四九公里處，東北角風管處斥資三億元，委由名建築師黃聲遠設計，二層樓建物一樓是遊客中心及展覽空間，二樓有薰衣草森林進駐的森林島嶼賣店；園區上個月廿八日才開幕，開幕展並邀請知名導演蔡明亮策展，全力打響知名度。

遊客拍照闖二樓頂取景

「沙丘」建築頗富巧思，融合光、影各式變化，開幕首週人氣爆棚，成為宜蘭新興拍照打卡勝地。潘姓遊客日前到園區遊玩，竟發現一群遊客上到二樓頂層，不僅站著、坐著找角度拍照，還有膽大的民眾直接將雙腿懸至屋簷外，真的很危險，不少遊客爭相模仿，登高望遠、打卡拍照，真的很離譜。

潘姓遊客指出，攀爬行為嚴重破壞園區美感，且二樓樓頂距地面至少十公尺、約三至四層樓高，週邊無護欄，遊客一窩蜂上去拍照，若一不小心踩空或碰撞推擠，掉落下來後果不堪設想。

新開幕的旅服園區建築以壯圍海灘常見的沙丘為意象，園區後方的步道可直達二樓，通往樓頂屋簷處未設護欄，不需費力就可輕易攀爬上去，管理單位昨天發現後立即張貼告示「禁止民眾攀爬」。

二樓頂非開放區域禁攀爬

「建築美學不容破壞！」東北角風景區管理處長陳美秀很痛心。她說，遊客要提升自我文化水準，不要為了拍照破壞整體的建築美學，這樣真的很沒水準！

將要求管理人員加強巡查，因二樓頂屋簷非屬開放區域，遊客若有擅闖行為，將當場開罰；另針對設置柵欄等阻絕設施，考量建築整體美感，須與建築師討論再做決定。