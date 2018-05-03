〈北部〉西濱苑裡段匝道做「半套」 公路總局釋善意

2018-05-03

立委召開說明會 苑裡人砲聲隆隆

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕西濱快速公路台中市大安區至苑裡鎮房裡里路段高架道路於四月一日通車，不過，通車前就有苑裡鎮民發現高架道路僅設「半套」，返鄉民眾「北上不能匯出，南下不能匯入」，怒批公路總局，立委陳超明昨天邀集公路總局相關人員與地方鄉親召開說明會，公路總局初步同意配合增設，但用地徵收費二千四百萬元得由地方負擔。

工程處：已著研擬適當地點設置

西濱公路北區臨時工程處吳昭煌處長坦承，依照他和工作同仁親自到現場試開的經驗，可以理解為什麼苑裡人對於這樣高架半套式的匝道設計感到不便與抱怨。內部已著手研擬於適當地點設置北出南入匝道口，以便完整服務該區段內橫向道路。

公路總局李忠璋副總工程司進一步指出，若增設匝道，用地徵收費用約二千四百萬元、新增上下匝道橋樑的工程預算約三億三千萬元，雖然西濱快速公路的相關計畫預算將在明年終結，但是一定會圈提相關經費來支應這個擴增計畫。

公路總局允建設計畫報准 立即施工

李忠璋說，尤其針對可行性評估工作的行政程序與經費部分，將積極協助苗縣府辦理。至於環境影響差異分析報告及工程經費、設計、發包、施工，公路總局允諾在建設計畫報准後，以「兩步併一步的速度」辦理。

陳超明指出，公路總局雖已承諾負擔工程經費，但用地徵收費用二千四百萬元得由地方負擔，因事關苗縣府與台中市政府。因此，將擇期再邀集交通部、公路總局、苗縣府、台中市政府針對用地徵收費用細節進行協商。

徵地費二千四百萬 須由地方負擔

公路總局昨天釋出善意，但說明會上，不少鄉親仍怒火未消，認為工程規畫不良，未仔細考慮到苑裡鎮民的需求。縣議員劉秋東也說，苑裡鄉親從南部北上返鄉，卻必須提前於大甲匯出西濱，再由平面道路回苑裡，一旦錯過，就必須再開九公里從通霄鎮匯出；南下同樣需要先到台中市才能匯入交流道，對鄉親極為不便，宛若二等公民。