〈北部〉桃園國運中心明開幕 免費至18日

2018-05-03

明早闖關 抽10張免費卡

〔記者陳昀／桃園報導〕全市首座的桃園國民運動中心明天開幕，將開放免費使用至五月十八日，目前器材已全數到位，民眾於明天上午八點至十點前往參加闖關活動，完成後可兌換「游泳健身兩用體驗券一張」，闖關卡還附有摸彩聯，將抽出十張「運動九九免費卡」，可免費使用九十九天。

桃園國民運動中心各項器材幾乎已準備就緒，最受矚目的健身房，有跑步機十八台、斜臥及直立腳踏車各七台、滑步機五台、自由重量器材十二組、機械式重訓器材二十組，並設有女性與高齡者專區；一樓游泳池設有冷熱水ＳＰＡ池、蒸氣室、烤箱，另有兒童遊戲閱讀區。

桃園國民運動中心管理經理蔡華瑋說，明天上午八點舉行開幕典禮後，民眾可到四樓活動服務台領取「闖關卡」參與闖關活動，十點前完成闖關，就能領取「游泳健身兩用體驗券一張」或精美贈品（限量四百名）；而闖關卡所附的摸彩聯，將於上午十點半開獎，抽出十人贈送「運動九九免費卡一張」，能無限使用游泳池、健身房九十九天。一樓服務台也開放報名試營運期間的各類免費體驗課程，完成報名者可獲得「游泳健身兩用體驗券一張」。

課程報名 揪多人有優惠

蔡華瑋表示，週六起將開放六月份課程報名，兩人同行可享八五折、三人同行一人免費，一人報名三項也能享有八五折，再加贈運動毛巾；游泳訓練課程團體報名可享九折，個別課程會加贈購買堂數數量的體驗券；試營運結束後一個月（五月廿二日至六月廿二日），憑市民卡購買泳池、健身房月票者，可加贈游泳健身兩用券兩張。