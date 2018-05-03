〈中部〉陣頭囝仔回頭 國際廚藝賽銀了

2018-05-03

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大餐旅系及食科系十九名學生參加今年新加坡ＦＨＡ國際廚藝競賽，總共獲得二金一銀七銅佳績。大二學生許晏榕國中畢業後未升學，有兩年參加陣頭、討債集團，後來驚覺傷了媽媽的心，才重回校園，首次參加國際賽便拿下銀牌，是送給媽媽最好的母親節禮物。

新加坡國際廚藝競賽每兩年舉辦一次，是亞洲區最大規模的烹飪比賽，學生賽前花了半年時間準備，與十六國上千名選手同場較勁，切磋技藝。

許晏榕指出，青春期蹺課又蹺家，國中畢業後沒繼續升學，加入陣頭、甚至參與討債，每天混到深夜才回家；後來發現媽媽不願與他交談，聽姊姊轉述，媽媽因他行為脫軌，常躲在房間哭，幾次聽到媽媽哭泣，驚覺「該回頭了」！決定繼續升學，就讀高職進修部餐飲科。經由高職老師啟蒙接觸蔬果雕刻，上了大學後繼續努力，這次用芋頭雕刻兩隻老鷹爭奪一條蛇的作品「奪」，獲得第二名，希望下一場比賽能摘金。

從大二起每年參加一場國際賽事的張弼表示，賽前每天都只睡四小時。這次以芋頭雕刻「老鼠娶親」作品參賽，花了兩個月時間製作。他強調，今年重新詮釋指導老師雕刻過的作品，再度奪下金牌，接下來將挑戰十月盧森堡的世界盃國際廚藝競賽，期盼再拿下第四面金牌。

同樣在蔬果雕刻摘金的餐旅系大四學生郭典昀說，去年參加香港比賽只有拿銀牌，這次比賽從網路上看到美國西部牛仔的影片，喜歡瞬間的力與美，因此用芋頭雕刻出兩個牛仔騎兩匹馬追逐一頭牛的作品「奔」。