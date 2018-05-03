〈中部〉台大申請入學放榜 8生拚進醫科

2018-05-03

一中校長：不少高分群以興趣填志願

〔記者蘇金鳳、張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕台大申請入學二日放榜，台中一中六人攻進台大醫科，較去年增加兩人；台中女中、清水高中也各有一人上醫科。一中校長陳木柱指出，學生選填志願愈見自主性高，不少高分群以興趣選填志願，未必以醫科做為第一志願。

一中6人 中女中1人 清水高中1人

台中一中今年共有六十五人個人申請錄取台大，其中台大醫科錄取人數，由去年的四人增加為六人；台中女中則有卅七人錄取台大，一人上醫科。兩校指出，今年錄取台大的人數，跟去年不相上下。

至於清水高中首位滿級分學生紀昊天，如願錄取台大醫科等，他盼日後回清水行醫，繼承父親衣缽。

陳木柱表示，今年一中學生高分群多，滿級分人數達十八人，學生在考得好的情況下，選填志願壓力相對變小，且因勇於挑戰，成功攻進醫學系的人數增加；但他也指出，近年來有愈來愈多學生在選填志願時勇於「做自己」，選填志願已不再全聽家長的，或是以醫科為第一志願，有家長在選填志願前致電師長幫忙遊說填選醫科相關志願，學生均不為所動。

台中一中觀察，今年一中十八名滿級分學生中，就有人不把醫科當作志願選項，改選電機、物理，甚至法律等科系。

台中女中去年錄取醫科人數有四人，今年一人，教務主任陳元泰指出，確實有學生選填自主性變高的趨勢，選填志願時也有家長致電師長，希望幫忙「讓孩子聽話」，但五名滿級分學生中，就有人只選讀工程相關科系，未再把醫學當作第一志願。

兩校強調，學生選填志願自主性高，顯示愈來愈多學生選擇適性發展，只能請家長多尊重孩子的興趣。

至於一中學生童冠傑愛讀課外書，只用三分之一時間準備學測，仍錄取台大歷史、中文及人類學等三科系，因來自「芋頭番薯」的家庭，他從小對歷史十分感興趣，將選擇歷史系就讀。

明道中學共有十四人正取台大，包括三人錄取台大電機系等，成績創校史紀錄。