〈中部〉週六起停水41小時 46處提供非飲用水

2018-05-03

五日上午十時起停水

〔記者張菁雅／台中報導〕因自來水公司將進行五合一工程，台中市十一個行政區將自五日上午十時起至七日上午三時止，停水四十一小時，受影響戶數達十四萬戶。除了自來水公司將設置一百一十二處臨時取水桶，市府也提供四十處地下水資源、六處水資源中心回收水，讓民眾免費取用；市府提醒民眾，這些水非飲用水，僅可用來洗滌或澆灌。

設112處飲用水取水桶

經發局表示，自來水公司進行的五合一工程，包括中部科學工業園區科雅路幹線供水設施改善工程、豐原廠新設初沉池工程、西平南巷送水管工程、台中港隧道口調節池至配水中心送水管（二）管線改接工程，以及水利署中水局南幹線抽排水檢查計畫。

影響供水時間為五日上午十時起至七日上午三時止，總計四十一小時，包括神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、大肚、梧棲、清水區等十一個行政區將受影響，停水戶數達十二萬三千三百零七戶、水壓降低戶數為兩萬一千一百五十七戶，其餘地區則正常供水。

為降低民眾用水不便，自來水公司第四區管理處將設置臨時取水桶一百一十二處，供民眾取水。關於取水桶設置位置，可至自來水公司第四區處停水公告查詢系統（https://wateroff.water.gov.tw/），於取水站「查詢欄」輸入停水地址即可查知，或電話洽詢自來水公司各服務所，或撥打免付費服務專線一九一○查詢。

非飲用水可洗滌澆灌

另外，經發局協調都發局、水利局提供多處非飲用水取水點，供民眾免費取用，包括新建建築工地地下水資源四十處，這些都是工地開挖地下樓層挖到的淨水層地下水，以及福田、石岡壩、台中港特定區、水湳、文山、黎明等六處水資源中心的回收水。

經發局指出，地下水及回收水可用於洗滌或澆灌，不適合與人體直接接觸如飲用、盥洗等，民眾如有需要，可事先聯絡新建建築工程工地聯絡人，再攜帶容器前往取水；六處水資源中心則可於每日上午九時至下午四時直接前往取用。「台中市新建建築工程工地地下水資源」名冊，可至都發局網站查詢，網址：http://www.ud.taichung.gov.tw/28928/28931/28934/885922/post。