〈中部〉酒駕服勞役 愛上種菜變志工

2018-05-03

改變作息 兩個月瘦6公斤

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣音響出租業者李文元因酒駕涉及公共危險罪，聲請「社會勞動役」，他被派往和美鎮面前社區的「開心農場」種菜，在農地揮灑汗水，不只達到減肥目標，也改變日夜顛倒的生活作息，而且種菜也種出興趣，在「畢業」後決定成為社區志工。

六十二歲的李文元說，他在去年七月間喝幾碗雞酒下肚，在回家路上就被攔檢酒測，酒測值為○．三六，酒駕被判兩個月，聲請勞動服務役，必須勞動服務三百七十二小時。

李文元說，因從事音響、大型舞台車出租，幾乎都是傍晚出門，收工回家都是半夜，然後睡到下午一點起床，「別人在喝下午茶，我才在吃早餐」，但為了服勞役，只好天天跟著太陽一起起床，才能從福興鄉住家，趕到和美面前社區勞動服務。

李文元指出，他出身農家，社區志工大隊長謝忠意、環保隊長謝明遠派他負責「開心農場」種菜，他從拔雜草、澆水到種菜，越種越有成就，由於農場蔬菜是提供社區老人共餐的食材，要挑選老人家適合入口的菜豆、苦瓜、地瓜葉來種。

期滿繼續留在社區服務

沒想到兩個月時間一下子就過了，上個月二十四日就可以「畢業」了，他卻是萬分捨不得，回想自己因為服勞役，改變多年來的日夜顛倒的作息，留下的汗水也讓大肚腩都不見了，兩個月瘦了六公斤，決定「畢業」之後繼續留下來當志工。