〈中部〉流浪狗追人 秀水、和美居民怕怕

2018-05-03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕由於彰化縣的「可愛動物園區」遲遲未興建，使得流浪狗問題愈來愈多！日前在彰化秀水、和美都傳出「狗狗追人」的困擾，民眾飽受驚嚇，和美面前社區更傳出有人曾被小黑狗咬傷，讓民眾一聽到有流浪狗出沒，就驚嚇萬分！

小黑狗追車咬人 惡名昭彰

目前彰化縣的流浪狗收容所，已幾近爆滿，原本要做為收容基地的「可愛動物園區」，又遲遲未興建，使得流浪狗問題愈來愈多。和美面前里長特助劉建村表示，當地的社區今年開辦老人供餐服務，成效非常好，但有老人家為了到活動中心用餐時，被小黑狗追，讓長者非常害怕；和美面前社區總幹事謝明津說，也曾有台商返鄉，才在社區附近停好車，就被小黑狗追，而這隻小黑狗更常常追機車騎士，用路人飽受驚嚇。

曾被小黑狗追過的陳阿嬤指出，還好她有帶雨傘，用傘去趕小黑狗，不然的話，可能就會受傷了，而她的傘為了趕狗，連傘都壞掉了；另外也有民眾說，這隻小黑狗的脖子上有狗鍊，但沒有人承認是飼主，而且又很會跑，根本捉不到，無法掃描其體內是否有晶片。

秀水鄉長︰考慮抓野狗當清潔隊犬

秀水鄉長梁禎祥表示，秀水也有民眾反應在校園附近有流浪狗會追人，老人、小孩都很害怕，由於如果對民眾造成安全疑慮，將考慮捕抓後作為清潔隊的工作犬，來創造雙贏。彰化縣動物防疫所長董孟治表示，如果有民眾反應有流浪狗咬人事件，經過民眾「指認」下，可由當地清潔隊來捕抓，再送到流浪狗收容所，但由於收容所空間很有限，如果有公所願意收容流浪犬作為工作犬，非常樂見。

動物防疫所︰有人長期餵養

董孟治強調，特定流浪狗會固定出現在特定地點，通常就是有人長期、定點餵養無主動物，將會透過道德勸說，讓民眾如果要餵養的話，也要選擇偏僻地點來餵養，才不會造成民眾困擾。