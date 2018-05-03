〈中部〉合歡山 申請認證國際暗空公園

2018-05-03

縣府將投入二千萬進行設施改善

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣將爭取合歡山成為台灣首座「國際暗空公園」，範圍是沿台十四甲線從翠峰到松雪樓，縣府預定七月向國際暗空協會（IDA）申請，驗證審查時間需一年半到二年，縣府將投注二千萬元進行設施改善，打造無光害環境，希望順利繼韓國之後，成為亞洲第二座國際暗空公園。

南投縣府規劃合歡山成為「國際暗空公園」，目前正委託台北市天文協會草擬國際暗空公園的申請文件，希望成為台灣第一個送件申請的縣市。

範圍沿台十四甲線從翠峰到松雪樓

縣府企圖心很強烈，暗空公園不是只有一個據點，而是一條長長的路線，規劃沿台十四甲線從翠峰、鳶峰、昆陽、武嶺到松雪樓，公路兩側各五百公尺範圍皆要改善到無光害的友善環境，縣府觀光處長王源鍾說，認證時間大約一年半至二年，送出申請之後，會投入二千萬元改善設施，到無光害、安全和友善的環境，但不會影響行車安全。

鳶峰到武嶺暗空級數達銀或金級

王源鍾也說，依據台北市天文協會長時間在合歡山上的觀測，暗空級數分金銀銅三級，合歡山從鳶峰到武嶺的暗空級數皆在銀級，甚至有時可進入金級完全無光害，條件相當不錯，因此縣府也有信心能獲國際暗空公園的認證，吸引國際觀星愛好者前來旅遊觀星。

南投縣長林明溱昨日利用淨山機會，也到鳶峰停車場和旅客服務中心勘察，發現該處的步道和平台年久失修，需要進行改善，昨指示先以二百萬元進行改善，讓該處成為極佳的觀星平台。

據了解，亞洲目前僅韓國永陽螢火蟲保護區為銀級認證的國際暗空公園，日本西表島也正在申請國際暗空島。