〈中部〉配合媽祖遶境 北港北辰、南陽國小明下午停課

2018-05-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮媽祖遶境文化活動明天登場，北辰、南陽國小考量遶境隊伍行經，加上許多學童應邀擔任藝閣仙童、仙女，兩校四日下午停課，另北港文化中心即日起展出多位藝師與學生共同創作的藝閣工藝作品。

北港朝天宮媽祖遶境重頭戲之一藝閣遊行，從農曆三月十九日至廿三日連續五天，每輛藝閣上都有真人裝扮成仙童、仙女，是國內規模最大的藝閣活動。

北辰國小校長陳明誌表示，學校位在遶境隊伍行經處，考量鞭炮、鑼鼓聲影響上課，媽祖遶境是地方重要宗教文化活動，每年都有許多學生請假參加，週五只有五、六年級讀整天，徵詢家長及老師意見後，決議週五、週三調課，讓學生能參與。

藝師打造布袋戲藝閣花車 北港展出

雲林縣府文化處為讓民眾更認識藝閣及傳承藝閣技藝，邀請多位藝師打造布袋戲藝閣花車，並指導廿四位大學生一起創作十二組水車堵，作品即日起在北港文化中心展出，其中有二部布袋戲藝閣光戲偶就要數百萬元，相當有看頭。

雲林縣府秘書長黃玉霜表示，這次特展首次結合雲林代表台灣意象的兩大文化特色，即藝閣與布袋戲，由藝閣大師顏三泰、官將首臉譜彩繪專家黃志偉、神冠佛帽專家黃皇霖及布袋戲後起之秀方志銘，攜手打造全台首創以布袋戲為主軸的藝閣花車。

北港鎮長張勝智指出，大師與學生的作品也將在四日晚上參與藝閣遊行，歡迎大家到北港欣賞藝閣之美。