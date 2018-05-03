〈中部〉自強媽媽陳鳳嬌顧癱夫養2子 償債300萬

2018-05-03

〔記者王善嬿／嘉義報導〕現年五十歲的照顧服務員陳鳳嬌，丈夫於七年前因工作搬重物發生意外癱瘓，成了植物人，留下房貸、車貸、信貸逾三百萬元，兩個兒子還在讀國中、國小，家庭變故讓她一度天天以淚洗面，經嘉義家扶中心扶助，讓她轉念，坦然面對人生中的無常，經受訓考取照服員執照，兼差幫人洗衣服賺錢，咬牙把債務還清，獲選為今年家扶「全國自強媽媽」之一。

受家扶扶助 考取照服員

嘉義家扶中心扶幼委員會主委黃國芳昨天致贈紅包、蛋糕，為陳鳳嬌加油打氣，佩服因為她的勇敢、堅強，保住一個完整的家。

「媽媽辛苦了！」陳鳳嬌的大兒子雖未到場，但寫卡片感謝母親，內容提到要不是媽媽一肩扛起重擔，他不會這麼順利念完大學，未來會好好工作、認真賺錢報答媽媽，減輕家裡負擔，讓媽媽休息一下。兒子的暖心舉動，讓陳鳳嬌當場紅了眼眶。

陳鳳嬌說，她原本擔任便當外送員及清潔工，一家生活平穩，丈夫發生意外後住院治療，她為專心照顧丈夫而辭去工作，家庭經濟來源無著，還有房貸、信貸、車貸逾三百萬元，「當時真的走投無路！」陳鳳嬌為處理保險理賠等事宜四處奔走，心力交瘁，兩個兒子當時還小，「看著孩子失落的神情，我知道我不能被擊倒，我要撐起這個家！」

在家扶中心協助下，她接受心理諮商，轉念坦然面對人生逆境，考取照服員執照努力工作，逢年過節也沒休息，兼差幫人洗衣服，想盡快把債務還清；丈夫在她照顧下，病情也有改善，雖仍臥床可以用搖頭或點頭來回應。

然而屋漏偏逢連夜雨，四年前她因心悸、喘不過氣就醫，發現罹患心臟黏液瘤，接受手術治療後，半年無法工作，仰賴家扶中心協助渡過難關；陳鳳嬌說，感謝家扶中心不只在物資、金錢上援助弱勢家庭，更給予心理上的支持，讓她不畏生命挑戰，勇敢往前走！