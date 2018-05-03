〈中部〉市民專屬花博卡 后里民眾搶先領卡

2018-05-03

〔記者張軒哲／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於十一月三日開幕，市府推出專屬台中市民的「花博卡」，二日后里率先發卡，交通局長王義川與花博吉祥物「樂虎」到后里區公所關心卡片發放情形，親自至墩北里兩戶民宅發卡，聽取民眾意見。

王義川昨日帶著石虎家族的樂虎姊姊來到花博園區之一的后里區，了解里幹事發卡情形，並說明發卡及領卡方式。王義川說，由於花博卡申請數量眾多，將依申請時間順序製卡及發卡。二月廿八日之前申請的市民，為里幹事統一收件，即日起由里幹事主動陸續發放；三月一日之後申請的市民，為自行至市府窗口申請，七月二日後可憑身分證至原戶籍地區公所領取。

吉祥物樂虎姊姊現身

首位領到花博卡的民眾林錦松表示，很開心花博辦在后里，領到的花博卡圖案很好看，而背面僅寫上姓名，不會有個資洩漏問題，還可作悠遊卡，功能相當多，也很方便。義里里第五鄰鄰長楊黃來宇全家申辦十張，期待年底家族參觀花博。

后里區墩北里張健謀全家是首戶領到花博卡的住家，他表示，全家領到四張花博卡相當開心。郭東城領到花博卡後則表示，他二月份就申請花博卡，這也是他的第一張悠遊卡，他原本不太搭公共運輸，有了花博卡，會開始嘗試搭乘公車。

王義川表示，花博卡領卡後即可享台中市公車十公里免費，並於便利商店使用小額消費；在今年十一月三日至明年四月二十四日花博期間，憑卡可享「一日免費入園」（當日不限次數），未來入園還有半價優惠；另有兩千多家花博特約商店折扣優惠。