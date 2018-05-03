〈中部〉西濱大安段高架通車 鄰損噪音擾眠

2018-05-03

〔記者張軒哲／台中報導〕西濱快速道路大安段高架工程完工通車一個多月後，大安段沿線民宅出現裂縫、噪音擾眠，平面道路口號誌秒差過大等問題。市議員吳敏濟昨日邀集公路總局西濱工務段、市府人員會勘，聽取居民意見，盼在最短時間內調整改善。

西濱快速道路苗栗縣苑裡鎮房裡里至台中市大安區，總長十三公里多高架化，三月底通車。

東西九路居民黃張緣表示，西濱橋墩施工時，打樁深度頗深，強烈震動造成家裡地板、牆壁、浴室磁磚多處裂縫，車庫橫樑甚至向外傾斜，通車後裂縫持續擴大，工程處曾派人前來處理，只在裂縫注射矽膠；吳敏濟要求工程處派專家鑑定，該修復就修復，該賠償就賠償。

環局現場實測 噪音多次逾80分貝

海墘里居民熊碧娟指出，西濱高架化之後，車行伸縮縫所帶來的噪音比以前更大，晚上要依賴安眠藥助眠，她盼望設置隔音牆降低噪音；環保局人員昨日上午以噪音計現場實測，多次逾八十分貝。

西濱大安段平面交叉路口斑馬線與中央分隔島落差達四十公分左右，沒有無障礙坡道，吳敏濟表示，一般成年人跨越都不俐落，更別提小孩子或行動不便的人士。另外，部分平面路段工程已預留左轉車道，卻被劃上槽化線削減；南北向車道直行與左右轉綠燈同時亮起，用路人權利歸屬不清，易釀成車禍糾紛。

福住里長吳添福表示，東西五路路標將北汕誤植為五甲，會誤導用路人。永安里長謝綢抱怨，東西四路左轉五甲南路轉彎處路寬因施工而縮小難行，反光鏡移除後未復原，居民反映多次均未改善。

西濱工務段：最短時間內檢討改進

西濱北工處第五工務段工程員曾緯民表示，居民反映秒差、鄰近道路路標不清、無障礙坡道、內車道縮減、反光鏡等問題，會在最短時間內依各個路口的狀況檢討改進。至於鄰宅損壞問題，將委請結構技師鑑定，依規定處理。噪音問題則依環保局提供的監測數據做為改進依據。