〈中部〉防治琉璃蟻大作戰 國姓鄉發餌劑

2018-05-03

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉民近幾年每到入夏即飽受琉璃蟻肆虐之苦，會咬人的疣胸琉璃蟻及見燈光就蜂湧而至的褐色扁琉璃蟻，都讓民眾又恨又怕，危害嚴重到讓人有家歸不得，鄉公所今年首度編列預算，添購一萬包防治餌劑分送各家戶，提早於五月份展開防治，盼能先下手為強。

縣內許多鄉鎮近幾年都傳出「小黑蟻」疣胸琉璃蟻和「小飛蟻」褐色扁琉璃蟻危害消息，遍布山區竹林、檳榔園、果園，疣胸琉璃蟻更是大舉侵入民宅，尤其每年六至十月為繁殖期，數量大爆發，居民不堪其擾。

鄉公所近年來向國立彰化師範大學尋求協助，生物學系教授林宗岐等師生針對苗栗以南各縣市的蟻害進行觀察研究，利用摻入硼砂、砂糖的液狀餌劑，可有效防治疣胸琉璃蟻。

公所昨天邀集各村、社區召開小黑蟻防治說明會，鄉長丘埔生表示，今年首度編列四十萬元購買防治餌劑約一萬包，分送全鄉家戶，提早於五月琉璃蟻數量爆發前展開防治，盼能降低危害程度。

硼砂加砂糖滅「小黑蟻」

防治餌劑調配簡單，以二公克硼砂溶於八十毫升溫水，加入廿公克砂糖攪拌均勻，倒入寶特瓶瓶蓋，置於螞蟻出沒處，這是疣胸琉璃蟻最愛的液狀甜食，硼砂具毒性，藉由工蟻搬入巢穴分食，造成整巢連同蟻后大量死亡，但須二至三週才能見到效果，但餌劑含毒，人若誤食同樣有害，也提醒家有老人、孩童的民眾特別注意。

燈下水盆放清潔劑殺「小飛蟻」

彰師大社會昆蟲研究室研究員許伯誠說，除了用硼砂殺疣胸琉璃蟻，對付趨光性的褐色扁琉璃蟻，可在燈光下放置加了清潔劑的水盆，藉此達到誘殺效果。

許伯誠表示，這二種琉璃蟻都是來自東南亞，族群型態是多蟻后，繁衍迅速，在野外喜歡棲息於竹管、葉片縫隙，現代住家鋁窗、夾板也符合其喜愛棲息的狹小空間，屋內食物水源充足，都是它們的最愛，族群也可透過人為設施電線、水管等移動，入侵住家。