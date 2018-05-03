〈中部〉彰化去年交通罰鍰暴增 議員質疑搶錢

2018-05-03

罰鍰收入比預算數多出七千萬

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員劉景滄昨在議會質詢時，砲轟警察「搶錢」搶太兇，去年取締交通違規的罰鍰收入比預算數多出七○○○萬元，達成率已有一二○％，讓民眾產生「負面」感受，突顯告發過於密集。但警方表示，去年交通違規罰單的總數已較前年減少一萬多張，但因酒駕等重大違規罰單增加，且罰鍰金額也提高，使得罰鍰收入增加，而嚴加取締酒駕等重大違規，也使得車禍致死人數從前年的一二一人降到去年的一○○人，死亡人數減少廿一人。

議員︰基層員警為績效濫開單

劉景滄指出，很多基層勞工和鄉下農民抱怨，騎乘機車違規闖紅燈或紅燈右轉，就被埋伏、躲在轉彎、角落處的警察逮個正著，一張罰單可能兩天薪水甚至一個月薪水就沒有，民眾繳錢繳得哀哀叫。而警官為求績效升遷，要求基層員警每個月一定都要開紅單，基層員警為求日子好過，只好以隱藏手法躲在角落開單，惡性循環下讓警界出現「踩著老百姓的血汗錢往上爬」，民眾觀感差，對罰單開得氾濫也頗有微詞。

警局長︰總體取締減少 但罰鍰加重

對此質疑，今年一月才上任的警察局長林順家加以反駁。他指出，上任後一再要求同仁要光明正大取締交通違規，如果符合勸導要件，更要以勸導代替舉發，而去年罰鍰金額會超標，主要是單項違規罰鍰金額加重，但總體取締件數下滑。

重大違規罰單增加 減少死亡車禍

縣警局交通警察隊組長蕭汝上說，全縣去年交通違規取締件數共卅九萬二五四六件，比前年四○萬七六一七件，減少一萬五○七一件，至於違規件數減少，罰款金額為何會增加？主要因交通法規已修法，加重了酒駕、超速、闖紅燈等重大交通違規的罰鍰金額，而重大交通違規罰單在去年共開出十五萬六四九二件，比前年多七六○八件。

蕭汝上表示，重大違規開罰效益反映在道路交通安全，罰單的增加讓用路人更加會去守法，以去年來說，全縣九十九件死亡車禍奪走一○○條人命，與前年一一八件奪走一二一條人命比較，減少十九件死亡車禍、死亡人數減少廿一人。

根據縣府去年總預算的決算報告，交通違規罰鍰收入預算約三．八億元，決算約四．五億元，超收約七○○○萬元。