〈中部〉水井費引煙硝 張麗善、李進勇交鋒

2018-05-03

縣府︰謠言造成恐慌 詆毀公部門

〔記者廖淑玲、林國賢／雲林報導〕農業水井引爆選戰煙硝！針對雲林縣府停徵水井規費後，還大動作宣布若散播不實言論擬發放「檢舉獎金」，立委張麗善昨天痛批縣長李進勇恐嚇人民；縣府新聞處長張凱傑強調，水井規費謠言嚴重造成農民恐慌、惡意詆毀公部門信用，縣府依預算法第七十條規範編列獎勵金，合情合理合法。

張麗善提三問 批李進勇恐嚇農民

昨天在虎尾頂溪里陳至鍊農田處，多名農民痛批雲林縣政府停徵水井規費案，先說要收、又說停徵卻又要農民申報，讓大家無所適從。

農民陳至鍊、返鄉務農的青農陳鳳義等人說，農田灌溉要水，沒水自費鑿井，且農業用水應列為優先，政府要幫農民解決用水問題。

張麗善指出，水井政策反覆產生疑慮，農民村里間討論本是自然，未料縣府大動作開記者會，揚言提告，李進勇竟從天災時用的縣府預備金提撥一百萬當檢舉獎金，痛罵縣府把救命錢用來禁止人民說話，李進勇若想告人請針對她，不要恐嚇善良鄉親及農民朋友。

張麗善再三問李進勇聲稱編列一．八億元預算補助，全雲林十二萬六千口水井需三．四億元，質問是否只打算補助到選舉前，選後就不補助？加上縣府發的公文到民國一○九年，之後是否又會開始收費？還是只收取部分費用？

張凱傑說，縣府去年三月決議停收農業及家庭自用水井規費，由於水井納管採逐年分區辦理，去年與今年執行元長、土庫、虎尾、二崙、西螺、北港及崙背共六萬六千多口行政規費約一億八千多萬，明、後年後續編列預算。

張凱傑說，農業用水是農民生計所繫，縣府多次向中央請命修法，爭取「條件納管」取代「唯一填塞」，確保農民擁有合法水權，並編列預算支付水井登記行政規費，捍衛農民權益不容抹殺。