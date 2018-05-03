〈中部〉活化竹崎第一市場 議員促打造美食街

2018-05-03

代理鄉長︰審慎 避免重蹈覆轍

〔記者蔡宗勳／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉中山路市區黃金地段的「第一零售市場」，因隱身巷弄，停車位難尋，加上鄉親消費習慣改變，淪為蚊子市場，縣議員何子凡呼籲需要活化，代理鄉長郭良江坦言市場先天不良、後天失調，強調活化再利用要審慎，避免再出現重複投資、浪費。

停車不易、消費改變 轉趨沒落

該市場興建於一九八五年，剛開始交易熱絡，但隨著汽車逐漸取代機車，加上市場腹地有限、攤位規模不大，消費者選擇不多，轉而在中山路路邊採買，市場趨於沒落；鄉公所雖於二○一○年元月斥資數百萬元修建，仍不敵大環境轉變，造成進駐率極低，出租攤位幾乎閒置。

竹崎鄉代會主席陳宏吉表示，市場整建恐仍無法挽回頹勢，這與停車問題有很大關聯，建議公所向上級爭取經費闢建二樓停車場，如此可增加消費意願及解決中山路停車一位難求窘境。

何子凡說，市場曾是婆婆媽媽採購生鮮蔬果、人聲鼎沸的傳統市集，因停車不易等問題，逐漸被路邊攤商取代，即使公所整修後，規劃四個店舖、二十一個攤位，但目前僅四個店舖、一個攤位出租中，店舖做的是熟客生意，還能支撐，攤位則因客人不進來，早已收攤。

何子凡認為，市場吸引攤販進駐卻事倍功半，不如另做其他更有效的用途與規劃，例如打造「竹崎美食一條街」或將二樓改建成宿舍等用途。

臨路為私有地 無門面規劃困難

郭良江說，市場面積約一百三十坪，腹地太小，難以做有效規劃，且臨中山路為私有地，形成沒有門面的市場，若打造美食街、停車場或學生宿舍，皆有其窒礙難行之處，如何活化應從長計議，不能再重蹈覆轍。