〈北部〉公設保留地解編 宜縣首波113公頃

2018-05-02

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府財政困難，縣內約三一一公頃公共設施保留地難以徵收，金額逾千億元，造成地主權益受損；縣府啟動檢討，計畫以市地重劃等方式解編。縣府建設處表示，首波解編面積約一一三公頃，分成十九個都市計畫區辦理，重劃後，地主可分回五成建地，縣府可取得公共設施用地，省下三一五億元徵收費用，預計十月底完成公展程序。

地主可分回5成建地 縣府省315億徵收費

縣內很多公共設施用地無法徵收，有些地被劃成公園、市場、兒童遊戲場、廣場、停車場等，政府無開發計畫，也無經費徵收，被編定的土地發展受到限制，四、五十年無法解套。代理縣長陳金德說，這對地主不公平，也是一種折磨，長期以來備受詬病，這不只是宜蘭，也是全國問題。

縣府為彌補地主損失，同意發給臨時建築執照，像宜蘭縣文化中心前的「文化市集」，土地編定是公園綠地，縣府無法徵收，同意作為臨時市集，一旦要辦理徵收，地主須騰空土地拆除建物，地上物不作補償。

縣府建設處昨在縣務會議提出「宜縣公共設施用地檢討原則與取得機制」，處長林國民指出，公共設施保留地應透過一般徵收取得，但政府沒有錢辦理徵收，宜縣公共設施保留地約三一一公頃，徵收費用要一千多億元，涉及上萬個地主財產權益。

內政部公告公共設施保留地檢討變更作業規定，若進行變更，地主應負擔五成的公共設施負擔比例為原則；林國民說，縣府會進行評估，透過市地重劃手段，取得五成公共設施用地，地主則可發回五成變更後的建地，創造雙贏。

19個都市計畫區辦理 10月底完成公展

另，對於道路用地，林國民說，寬度八公尺以下道路，在不影響交通系統完整性、不妨礙出入通行權與建築線等，民眾可申請「廢道」，不作道路使用。陳金德要求加速推動，在十月底完成公展程序，至於市地重劃方式，因分屬十九個都市計畫區，個別面積不會太大，不必拘泥於公辦或自辦。