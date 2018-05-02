〈北部〉《新竹》光天化日 營建廢棄物偷倒竹北新豐掩埋場

2018-05-02

與生活垃圾混雜 有上百車次

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕實在離譜！新竹縣竹北、新豐區域垃圾掩埋場，大白天被大卡車大剌剌闖入偷倒大批營建廢棄物，由於與生活垃圾混在一起，數量難以估算，地方人士推估約上百車次，強烈質疑內神通外鬼，新竹地檢署與調查站已介入偵辦 。

最大一堆達兩層樓高

縣府環保局表示，此掩埋場為竹北市和新豐鄉兩公所共同使用，場廳辦公室則是新豐鄉公所清潔隊值班；初步檢視營建廢棄物，疑似集中在四月八日白天進場，大多為磚瓦、土石等，最大一堆達兩層樓高，數量難以估算。

環保局表示，兩地清潔隊長四月九日晚上獲報掩埋場遭偷倒廢棄物，環保局十日上午現勘，驚見數量驚人，在第三期區塊有三大堆營建廢棄物，與生活垃圾混在一起，隨即通報檢調單位。

環保局表示，目前因台六十一線西濱公路新建工程正在鳳鼻隧道旁施工，掩埋場已拆掉大門，但仍是唯一的車行通道。

新豐鄉公所清潔隊表示，五天連假掩埋場都是由一名隊員輪班。依規定，所有外車一律憑單據放行進站，單據須事前向清潔隊申請核准，現場不接受任何口頭或電話放行，且一律要過磅檢查，國定例假日除非事先申請核准，嚴禁任何車輛進出。值班隊員等相關人員已被檢調傳喚到案說明，隊長也主動自請行政處分負責。

新豐鄉長徐茂淦表示，司法調查結果如認定公所同仁涉及不法，必依規定懲處，絕不寬貸，希望檢調儘速查明。環保局表示，將視調查事證依廢棄物清理法裁處行為人，並要求清理廢棄物。

此案發生後，地方議論紛紛，痛批無法無天，認為被偷倒上百車次竟然渾然不覺，強烈質疑「內神通外鬼」，希望檢調趕快揪出幕後黑手。

若公務員涉案 判刑５年起跳

律師楊隆源表示，若是有公務員在公有垃圾掩埋場涉此不法，恐涉嫌違反「貪污治罪條例」的圖利罪，可處五年以上有期徒刑。