〈北部〉《桃園》大坑缺溪、老街溪污染 回抽5500噸廢水

2018-05-02

清出13.5公噸魚屍

〔記者魏瑾筠、許倬勛／桃園報導〕敬鵬工業平鎮三廠四月廿八日晚間發生大火，造成周邊區域空氣及水體污染，除持續進行監測，環保局要求敬鵬工業出動水車輪班抽取消防廢水，並協調工業局平鎮工業區污水處理廠協助處理，截至昨下午三點累計回抽五千五百公噸廢水，目前暫無消防廢水溢流情形；環保局、水務局、當地里長及敬鵬工業也派員清理魚屍，截至昨下午三點共清出十三．五公噸魚屍。

環保局長沈志修表示，昨上午與環保署環境檢驗所等單位至敬鵬三廠及周遭地區進行空氣品質監測，甲苯濃度都低於「勞工作業所容許暴露標準」規範的一百ppm內；而老街溪下游水體品質監測，昨天下午檢測最低酸鹼度為七．廿三、最高為七．六五，已在正常值六．五至九．○範圍內，但金屬檢測因銅鎳試紙顯示金屬反應，不排除遭到污染，已採樣送驗並於一週後公布結果。

下游設攔截索 阻污染

大火後大坑缺溪、老街溪魚屍遍布，平鎮區鎮興里長黃志杰表示，敬鵬上午派出百餘名員工協助處理，環保局也在下游設立攔截索，以防魚屍持續漂流到下游造成更大污染，看到昨天廿多輛車分批載走清掉的魚屍。里長說，根本就是「生態浩劫」。

環局籲勿接觸溪水

沈志修說，雖然空氣、水質檢驗已恢復到正常值內，因有部分消防廢水流入老街溪，呼籲老街溪下游農民及民眾，暫時避免取用或接觸水體，若有造成農損或相關損失，環保局將協助民眾求償。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，人的身體本身雖需要微量的銅、鎳，但成人一天攝取量不得超過十毫克及一毫克；銅攝取過量會傷肝，最嚴重會引起肝硬化，若皮膚接觸到受鎳污染的水，則會出現過敏反應，引發接觸性皮膚炎，不小心喝到則會導致腸胃道不舒服。

顏宗海表示，根據國外研究指出，工人若長期待在會吸到鎳的工作環境，不僅會影響支氣管、傷肺，也會增加罹患肺癌風險，至於此次老街溪污染對人體傷害程度多大，仍須待相關檢驗報告出爐才能夠確定。