〈北部〉《桃園》有線電視月費 市府保證不會「越看越貴」

2018-05-02

〔記者陳昀／桃園報導〕有線電視分組付費最快明年初上路，桃園市有五十萬三千有線電視收視戶。市議員舒翠玲昨天要求市府新聞處先擬定「有線電視多元選擇付費機制」收費方案，但新聞處長張惇涵認為於國家通訊傳播委員會（簡稱NCC）確定制度後再推動比較妥當，市府也會提出意見讓制度更完善，保證不會讓收視戶「越看越貴」；另有議員提出有線電視月費比雙北貴、希望調降，張惇涵說，政策變動後費率就會改變，目前不適合討論。

議員：市府先擬方案

NCC推出「有線電視多元選擇付費機制規劃草案」，分組付費最快預計明年初上路，舒翠玲指出，至今NCC只端出基本頻道組合的法定台數、分組類別與收費上限等基礎規範，但桃園的有線電視未來怎麼分組、每組幾台、價錢怎麼算仍未知，部分縣市已有分組方案，新聞處應該先擬定符合市民需求的方案。

市議員魯明哲也表示，各有線電視業者背後都是大型集團，要怎麼因地制宜，市府要有對應方法。

市府：待NCC確定制度 再提

張惇涵受訪時表示，「有線電視多元選擇付費機制規劃草案」框架還不明確，市場共識度也不高，且未送立法院備查，新聞處將依據去年做過及今年五月將再執行一次的「分組付費意向調查」，持續向NCC提出建議，讓付費機制更完善，像是基本頻道十三台的二百元上限調低、基本頻道類型的定義及下限數量、單頻單買等。

3家業者 無新進、擴區問題

張惇涵指出，NCC規定「新進」、「擴區」的有線電視業者必須提出分組付費方案，但桃園三家有線業者服務區域沒有變動，且就其他縣市的分組付費方案，實際上路的少，上路的也很陽春、消費者接受度低，新聞處會依照費率委員會決議，在NCC「多元選擇付費法制化」的最短時間內，督促業者提出收費方案及頻道組合並審議。

另，議員劉勝全、邱素芬、陳志謀等人，昨也關心有線電視月費不夠便宜、比雙北還貴等問題，盼新聞處加強督促、避免壟斷，張惇涵回應說，去年已調降到五百一十元，比雙北以外的其他縣市便宜，也會持續監督業者、避免壟斷。