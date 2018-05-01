〈北部〉卓溪鄉長促訂新標準：一定距離內 禁用生雞糞

2018-05-01

影響環境 環局去年開罰67件

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮西瓜「沙又甜」，最大的原因就是農民愛用生雞糞施肥，而花蓮縣也是全台灣少數沒有禁止生雞糞的地區，農民可透過合法管道申請使用，但倘若影響環境衛生，還是會被環保局依照廢棄物清理法開罰，去年共罰六十七件、罰款十六萬餘元。

花蓮縣環保局表示，去年針對卓溪鄉開過多次跨部會、局處會議，除了立委孔文吉關切，包括原民會、衛福部、環保署、水利署、國產署、鄉公所都有參加，並作成「只要影響環境衛生被罰，瓜農如租用國有地、水利地或台糖地即可直接處分或予以解約」的決議。

選票考量？ 公所幾乎零開罰

環保局稽查科表示，一○五年度起，縣府就授權各鄉鎮公所作為廢清法的執行機關，也就是說「鄉公所自己就可開罰單」，不過，包括鳳林、玉里、萬榮、壽豐等西瓜產地鄉鎮，選票考量之下，導致開罰案件多由環保局開出，鄉鎮公所開罰的情況「幾乎沒有」，認為鄉公所也應有所作為。

環保局表示，花蓮未禁止用生雞糞，不過縣府早在民國九十二年即公告，種西瓜只要沒有依規定合法申請、或產生病媒蚊、蒼蠅、影響環境衛生，就可依照廢棄物清理法稽查並開單處罰，依廢清法廿七條可處一千二百元以上六千元以下罰鍰，可按日連續處分，如罰單金額超過五千元還要上環保教育課，農民應不至於「罰不怕」。

卓溪鄉長呂必賢強調，鄉公所的考量並非為了選票，而是怕民眾認為鄉公所故意找麻煩，由環保局來稽查比較專業、具有公信力。他說，其他鄉鎮的西瓜田距離社區較遠，但卓溪村的瓜田卻直接種在學校、民宅旁邊，希望環保局可以訂出「距離社區、民宅一定距離內禁用生雞糞肥」。

縣府農業處長羅文龍說，不管是生雞糞、熟雞糞，只要確實作到深埋土中三十公分就不會產生臭味，呼籲農民將雞糞運進田區後，不要露天放置，應覆蓋或覆土以免環境污染。