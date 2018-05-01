〈北部〉全國布農運前夕雞糞肥惡臭 卓溪鄉長：聞到就罰

2018-05-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣黑熊重要棲地花蓮縣卓溪鄉，將在五月十日承辦「全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」，但進入比賽會場的卓溪村的花七十鄉道沿線，連日來卻有西瓜田因施用雞糞肥發出惡臭，大批卓溪鄉民眾昨到場拉布條抗議，還有部落事務組長唱「熊歌」表達抗議。卓溪鄉長呂必賢宣示，即日起將持續監控「只要一聞到糞臭就開罰」！

村民拉布條抗議 瓜農翻土改善

最近半個月來因承租卓溪村河川地的瓜農施用生雞糞肥，村民向鄉公所反應「每天一早被雞糞的味道臭醒」、「臭到飯都吃不下」，包括布農運會場（卓溪國小運動場）、卓溪鄉花七十鄉道沿線、卓溪部落都遭受嚴重臭味污染。而抗議的消息一傳出，昨天早上已有承租農民開始翻土埋雞糞，希望減輕臭味。

包括卓溪村長高發財、中正部落的部落事務組長林水源、議員及大批族人，昨天忍無可忍來到瓜田旁邊拉起「不要惡臭、不要蒼蠅孳生」、「黑心瓜農賺大錢，罔顧居民健康」、「拒絕西瓜園污染」等布條，要求瓜農「滾出去」！

林水源更當場高唱布農族人不慎打到台灣黑熊時所唱的「黑熊之歌」。他說，黑熊是布農族的好朋友，牠最愛乾淨，卓溪這麼臭「黑熊一定很生氣」。

村長連續三年陳情 仍無法解決

卓溪村長高發財說，他已連續三年為了瓜農使用生雞糞，導致惡臭、蒼蠅大量孳生而到處陳情抗議，但仍然無法解決，希望鄉公所真的拿出辦法。

另一名高姓村民說，去年村民也有抗議生雞糞肥，今年一樣的問題再度發生，尤其五月將舉行的全國布農運，選手進入會場的唯一道路卻臭氣沖天，「這就是卓溪鄉的待客之道」？

卓溪鄉長呂必賢說，全國布農運再過十天就要舉行，屆時會場會有上百個攤位展售卓溪的農特產，要是現場蒼蠅飛舞、停在食物上，會對卓溪鄉產生嚴重的傷害。他說，即日起將每天派員巡察，只要聞到味道立刻報請縣府環保局來稽查、開罰。