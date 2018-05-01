〈北部〉文面國寶柯菊蘭 苗縣拍紀錄片發表

2018-05-01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣泰雅族文面耆老柯菊蘭為全國僅存二位文面國寶之一，苗栗縣政府文化觀光局將柯菊蘭的生命故事，拍製成「榮耀的印記─泰雅文面」紀錄片，縣長徐耀昌昨天邀請柯菊蘭等人一同觀賞。徐耀昌指出，文面耆老是泰雅文化跨時代的活歷史，盼透過紀錄片，喚起原住民共同的記憶，讓全國民眾了解原民文化，重視文化資產。

文觀局長林彥甫指出，擁著優美嗓音古調傳唱人柯菊蘭，西元一九二三年出生於泰安鄉梅園村天狗部落，當時日本人禁止文面，擔任部落頭目的外祖父仍堅持須依泰雅族傳統文面，在她八歲時，由文面師偷偷替她在臉部文上額文與頰文，迄今她是苗栗縣泰雅族唯一的文面國寶，現由外孫王伯元等人照顧。

苗縣府除登錄文面民俗為無形文化資產，並為保存文面耆老的珍貴影像，爭取行政院文化部補助辦理「泰雅文面耆老保存維護計畫」，包括建立苗縣完整文面國寶生命史料、影像拍攝動靜態紀錄等，並委託原住民工藝協會拍製全長二十二分鐘紀錄片，完整紀錄苗縣二位文面國寶簡玉英、柯菊蘭生命故事，但在拍製過程中，簡玉英過世，留下最後身影。

苗縣府文觀局昨在泰安鄉梅園國小發表「榮耀的印記─泰雅文面」紀錄片，徐耀昌與縣議員黃月娥、潘秋榮、泰安鄉長劉美蘭、柯菊蘭等人共同見證這段文面歷史。

苗縣府也為柯菊蘭舉辦母親節感恩活動，梅園國小學童除表演精彩的原住民歌謠，並致贈卡片賀節，徐耀昌也與柯菊蘭共切蛋糕、高唱生日快樂歌，並致贈紅包，祝老人家母親節快樂，場面溫馨。