〈北部〉萬噸垃圾為鄰 竹北尚義里怨飛蠅滿天

2018-05-01

〔記者廖雪茹／竹北報導〕「捕蠅紙上黏滿密密麻麻的蒼蠅，實在令人作嘔！」新竹縣竹北、新豐區域垃圾掩埋場累積堆置上萬噸垃圾，蒼蠅滿天飛，公共衛生堪憂，附近住戶抱怨連連；縣府環保局表示，除加強環境消毒，已協調外縣市協助逐步消化堆置的垃圾。

環局：加強消毒、消化堆置量

竹北市尚義里毗鄰掩埋場，里長曾福和民意代表頻頻接獲居民抱怨，掩埋場的垃圾越堆越高，天氣轉熱，蚊蠅越來越多，黏滿密密麻麻蒼蠅的捕蠅紙，看了令人作嘔，不僅臭味隨風飄散，更擔心爆發傳染病疫情，希望政府提供附近住戶免費健康檢查。

環保局統計，全縣累積約兩萬餘噸的生活垃圾；其中竹北、新豐掩埋場約有一萬三千多噸，竹東掩埋場五千餘噸；除了這兩處掩埋場，其他鄉鎮也只能暫置清潔隊部等空地。

600瓶殺蟲劑 分送周邊住戶

竹北市公所清潔隊表示，除正進行全市的防治登革熱環境消毒外，接獲尚義里住戶反映後，環保局隨即補助六百瓶殺蟲噴霧劑分送到掩埋場周邊各住戶，並將持續每週兩次的社區消毒。

環保局表示，由於新竹市和苗栗縣竹南焚化廠的焚化爐例行歲修和設備故障，縣內垃圾清運無去處，各鄉鎮市的家戶垃圾只能暫時堆置。目前，除竹南已自四月廿五日恢復每日代燒六十噸，新竹市也預定五月七日恢復每日代燒一百五十噸。

環保局說，經協調，五月份將另有外縣市支援代燒垃圾，協助慢慢去化各鄉鎮市堆置的垃圾，合計約一千多噸，雖然數量不多，仍會持續努力爭取。

此外，縣府正著手進行竹北、新豐掩埋場再利用計畫，並持續建請環保署跨部會與地方政府協商。