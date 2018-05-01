〈北部〉《桃園》議員連番轟 要消防局長下台

2018-05-01

同一時間 市長已准胡請辭

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府消防局長胡英達在桃園服務三年多，任內發生新屋保齡球館大火、敬鵬工業大火，有十一名消防員殉職。胡英達昨天主動向市長鄭文燦請辭獲准，待復原工作告一段落，消防局將交接改組。

製造印刷電路板的敬鵬工業平鎮廠四月廿八日晚間發生大火，有五名消防人員殉職、兩人受傷，也讓不少人回想起二○一五年一月發生的新屋保齡球館大火，當時造成六名年輕消防員殉職，兩起事件都在胡英達任內，但新屋大火時他上任不到一個月，未被調動。

人力增318人 裝備達11億多

市府指出，胡英達任內有多項消防改革策進作為，消防局人力從二○一五年的一○七一人，至今年已有一三八九人，共補充三一八人，市府還編列十一億三千多萬元，充實汰換消防車輛與裝備，四年內增購九十九輛消防救災車，並在每個分隊配置兩部紅外線熱顯像儀，以及消防衣帽鞋、照明繩索、空氣呼吸器、救命器等三十多項裝備器材與個人防護設備；為推動專業導向，也落實外勤分隊回歸本業，免除繁重文書業務，並將捕蜂捉蛇勤務回歸農業單位。

胡任內大火不斷 議員開砲

市議會昨上午是研考會、資訊科技局工作報告，但敬鵬大火成為質詢焦點，市議員黃婉如指出，新屋大火的殉職消防員屍骨未寒，後續又發生敬鵬大火，期間還有泰豐輪胎火災，黃質詢副市長王明德時說，「這些都在胡英達任內發生，卻沒有向他究責，令人難以接受」。

黃婉如說，議會對消防預算一向支持，也希望爭取人員、設備，憾事卻接連發生，令人不滿，要求胡英達下台，激動直批：「他根本八字不夠重，跟桃園不合！」

然而，同一時間鄭文燦在「○四二八工廠火警災害應變中心」第二次工作會議宣布同意胡的請辭，感激他在消防崗位四十三年的辛勞，以及為桃園做的消防改革。