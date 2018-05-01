〈北部〉《桃園》大坑缺溪魚群暴斃 疑敬鵬溢流水釀禍

似重金屬等有毒物質所致
〔記者周敏鴻／平鎮報導〕桃園市敬鵬工業平鎮分廠大火，造成周邊空氣嚴重被污染，連鄰近的台六十六線高架橋旁伯公潭橋下河道，也出現大量魚群集體暴斃、魚屍漂浮，市府環保局人員表示，敬鵬大火導致重金屬等有毒物質溢流，可能是造成魚群集體暴斃的原因。
昨天上午，居民發現平鎮區台六十六線旁的伯公潭橋下大缺坑溪內，出現魚群集體暴斃情形，居民說，這兩天的氣溫並不高，應該不是高溫導致溪水氧氣不足使魚群暴斃，懷疑是敬鵬大火後，廠內的有毒物質隨著救火等水源溢流到大坑缺溪，才毒死了魚群。
pH值正常 重金屬檢驗未出爐
市府環保局人員派員前往檢測大坑缺溪水質，發現pH值最低為七．四三、最高為八．一○，介於六．五到九．○的正常值之間，但懷疑水中可能含有重金屬，已採樣進行檢測，但結果須待數日才能出爐。
要求敬鵬須派30人力 清理死魚
不過，環保局目前認定周邊的污染，都是敬鵬大火所引發的後遺症，已要求敬鵬每天須派出卅名人力，協助清理附近溪流的死魚，若敬鵬人力不足，桃園市府會代為派工、再向敬鵬求償。
針對敬鵬未妥善收集消防廢水造成水污染情形，環保局已依違反「水污染防治法」告發，最高可罰三百萬元罰鍰；另外，敬鵬空污設備毀損未報備、燃燒產生顆粒污染物，最高還能各開罰一百萬元。
空品監控 暫無明顯異常惡化
由於大坑缺溪是老街溪的上游溪流，環保局憂心敬鵬大火溢流的有毒物質造成的污染可能擴大，將會派員持續監控檢測，也會派員在敬鵬周邊進行空氣品質監控，還好目前尚無發現明顯異常惡化的情形。