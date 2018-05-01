〈北部〉還我海岸風光 頭城外澳巨石圍牆拆了

2018-05-01

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮外澳海邊景觀保護區，地主在道路旁沿著海岸線，築起約兩百公尺長的「巨石圍牆」，要圈地作露營區使用，嚴重破壞海岸景觀，危及交通安全，引起強烈反彈；宜蘭縣政府兩度開單告發，並下達最後通牒限期恢復原狀，在強制拆除前，地主在昨天拆了圍牆。

台二線濱海公路有著東北角美麗的海岸風光，去年七月間，有民眾發現頭城鎮外澳里濱海路二段，外澳橋以北約兩百公尺海岸線，被人以巨石堆疊砌成圍牆，相當突兀；每顆巨石半徑三、四十公分，以兩至三顆相疊築起約兩公尺高圍牆，遮避海岸美景，破壞景觀。

「這不是外澳，請還我原始外澳海岸！」民眾在「守護外澳海岸」臉書粉絲團PO文發起搶救行動；並指除了築起圍牆，海岸景觀保護區也被整地破壞，種植許多棕櫚樹，據傳有業者要開發飯店，申請設置露營區，整個行為公然違法。

違法設置 已開罰限期恢復原狀

宜蘭縣政府建設處會勘後表示，這道圍牆設在「道路用地」，未完成徵收仍屬地主私有，但在道路用地設置圍牆已違反都市計畫法，去年八月、今年三月分別裁罰六萬、十二萬元，並限期改善恢復原狀，圍牆內是「景觀保護區」，國有地、私有地混雜，據說地主要向東北角風景區管理處申請設置露營區，因非屬容許項目已被駁回。

「一定要拆除，巨石圍牆太誇張！嚴重破壞景觀，也危及交通安全。」代理縣長陳金德說，圍牆將海岸美景的公共財據為私有，甚至要作營業使用，縣府不容許這種事發生，除了破壞景觀，當地居民進出、孩子上、下課都得經過該路段，巨石圍牆有很大壓迫感，車輛稍有不慎就會撞上，地主怎麼可以不管別人安全？

地主昨自拆 縣府人員全程監工

縣府建設處長林國民說，圍牆有很嚴重的交通安全問題，除行車視覺壓迫，若遇車禍事故，原本車輛可以滑落海灘緩衝，設立圍牆會直接撞上巨石造成嚴重事故，縣府原排定明天調派機具強制拆除，地主昨天已拆除圍牆，縣府人員到場全程監工，不容虛應了事。