〈北部〉竹縣選舉廣告滿街頭 破壞市容惹民怨

2018-05-01

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕距離年底選舉還有六個多月，新竹縣竹北市等鄉鎮市，已出現不少競選布條、旗幟或看板，影響市容，引發民怨。

環局：依廢清法開罰

環保局表示，針對張貼在電桿、交通標誌等定著物上的競選廣告物，可依廢棄物清理法處一千兩百元到六千元罰鍰。另議會已審議通過「新竹縣環境清潔管理條例」，一旦經中央核備，在非競選期間即可裁處三千到六千元罰鍰。

縣府民政處長吳聲祺表示，根據「新竹縣總統副總統及公職人員選舉活動期間競選廣告物管理規則」，競選廣告物得於法定競選活動期間（年底選舉的法定競選活動期間為十一月十四日到廿三日）設置，縣府會事前函請各公所提供地點，經提報核定後公告；設置地點不得在隧道、地下道、橋樑或其他妨礙交通秩序及公共安全處所，並應於投票日後七日內自行清除。

此外，候選人及政黨辦理政見發表會或其他競選活動當日，得於活動場所周圍二百公尺範圍內的公共設施，以旗座方式設置競選旗幟；但應先取得該設施主管機關同意，並應在活動結束次日上午六點前自行清除。

工務處表示，根據「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」，在人行道、道路護欄、中央分隔島等道路範圍內，並不允許設置旗幟等競選廣告物，如發現可逕行拆除；若是在私有地圍籬等處張貼競選廣告物，由所有權人自行管理；在豎立鷹架上的競選廣告物，則應依建築法相關規定申請許可，否則可要求搭設鷹架行為人限期拆除。