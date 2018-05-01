〈北部〉《桃園》11收容犬被關禁閉？ 動保處：分級管理

2018-05-01

動保處長：問題犬咬傷志工

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市推廣動物保護協會志工上週六發現，新屋動物收容所臨時園區有部分關籠犬隻被貼上「減敏」告示，並鎖上鐵鍊、禁止與人互動，協會不滿痛斥：「把行為問題犬關起來，問題只會更嚴重！」動保處長陳英豪回應，因為有志工將問題犬放出來咬傷人才上鎖，但志工可以向管理人員登記索取鑰匙，並沒有讓狗「關禁閉」。

志工發現 11隻犬被貼告示

桃園市推廣動物保護協會去年九月起，號召志工到新屋動物收容所臨時園區幫忙「遛狗」，讓平時被關的狗兒每週都能有機會出來曬曬太陽、踏踏草，上週六卻有志工發現，有十一隻狗被貼上「減敏」告示且被鎖上鐵鍊，讓志工們很傻眼。

環團：犬散步 情緒會好轉

桃園市推廣動物保護協會秘書長劉盈如說，行為問題犬通常是被棄養、虐待的家犬，或曾在外被攻擊的流浪狗，也可能是安置空間不恰當，一般動保單位會為其換個環境調適，協助牠慢慢接觸外界刺激，並搭配專業訓練，讓狗兒知道不會受到傷害才能降低敏感度，而不是把狗關起來。

劉盈如指出，狗兒被關久了很可能會變得更神經質、壓力更大，擴大行為問題，緊張情緒也會影響內分泌，很多問題犬在志工多次帶出散步後已有好轉，不忍牠們再走回頭路。

動保處指 會定期幫犬上課

陳英豪對此表示，因為兩週前志工將狗兒從籠內放出後，有其他不熟悉的志工被咬傷，擔心造成傷害才上鎖，但鑰匙放在管理室，志工可以登記領鑰匙後再帶狗出來，是在善盡安全與責任，動物的飲水、飼料也沒減少，桃園市政府比其他縣市先進，將動物分級管理，具攻擊性的狗才被關起來。

陳英豪說，動保處施作的「減敏」訓練是讓狗兒學會在籠內獨處，此外，動保處也有兩名委外的動物行為訓練師，會定期幫這群狗兒上課，雙軌並行改善行為問題，去年已成功改善八隻問題犬並成功送養，並非毫無作為。