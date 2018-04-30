〈北部〉林田山「迓媽祖」 小山城重拾人氣

2018-04-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕日治時期開始經營的林田山林場，隨著伐木業停止、年輕人口到都市打拚，從四、五百戶只剩三十幾戶住在這小山村，就連古早的「迓媽祖」遶境活動被迫中斷十幾年，社區昨天重啟媽祖遶境活動，也吸引遊客來見證山城的歷史！

鄰村醒獅團、鼓陣、鑼隊助陣

林田山林場位於鳳林鎮森榮里，小山城內櫛比鱗次的檜木房舍、小小巷弄很有味道，也曾吸引電影來此拍攝，停辦十幾年的林田山「迓媽祖」遶境祈福昨天恢復舉行，遶境隊伍從福安宮出發，包括媽祖神轎、土地公、金母、三太子、地藏王菩薩等眾神尊，在鑼鼓陣、大旗手的前導下，由抬轎大隊遶境。而鄰近社區也出動醒獅團、鼓陣、鑼隊助陣，所到之處居民都擺出香案來拜拜、加上鞭炮聲隆隆，讓寂靜的山村重新熱鬧起來！

七十四歲的居民鄭瑞英，三歲跟著祖父母定居林田山，她說，以前每到「迓媽祖」遶境拜拜還會辦桌請人客，以前辦桌都是自己煮，人多到「煮不及給客人吃」，現在村子剩沒幾戶，晚上「暗摸摸」，她曾晚上去算「誰家有點燈」，只看到二十五戶燈亮，不勝唏噓，好在前兩三年社區辦「回娘家」，重拾人氣，今年「迓媽祖」更熱鬧了，希望以後每年都能這麼開心。

人口外移 2千人減至百餘人

森榮里早年曾經有五百戶，人口二千多人，村內的「福安宮」是居民信仰中心。里長謝玉珍說，過去三月「媽祖生」，社區都是利用五一勞動節慶祝，林場會放工人三天假，從光復鄉保安寺「迓媽祖」到社區遶境，附近村子都會來湊熱鬧！

謝玉珍說，一九九三年土地公廟福安宮落成後，特別從雲林北港迎請媽祖神尊供奉，每年也「博爐主」輪流主辦遶境；可惜伐木停止後人口愈來愈少，「爐主」難產，迓媽祖已停辦十幾年，這次重新舉辦、看到這麼多人回來，「我感動到快哭了」。

林田山社區發展協會理事長林玉榮說，感謝林務局、縣府文化局協助經費，才能重辦迓媽祖活動，吸引四、五百名林田山遊子返鄉參加，希望藉由重現昔日的場景，凝聚居民對於林田山的情感。參與的立委蕭美琴說，林田山豐富的人文歷史，總統跟行政院長也都來過，未來將爭取持續投入政府資源，幫助林田山「愈來愈旺」，結合觀光與媽祖文化的活動很值得推廣。