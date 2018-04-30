〈北部〉消防員資深比太低 基層嘆斷層隱憂

2018-04-30

〔記者王錦義／花蓮報導〕談到敬鵬大火意外，讓花蓮基層消防員心有戚戚焉，有基層消防分析認為，人力不足以及人才斷層仍是各縣市最大的問題，像這次進入火場僅有二個比較資深的小隊長，其他五人都是二十多歲的年輕消防員，資深人員比例太低。

一口氣補進 又會遇「同進退」

花蓮基層消防人員指出，消防人員過去的補充常常是發覺人力不足了，才突然大量的補進，花蓮最近幾年也是一直擴大補進新人，可預期的是，這些「新人」在二十年後成為資深消防員，卻因同梯進入服務，也會「同進退」一起退休。他舉例，一○四年花蓮縣一次就有二十多名資深消防員退休，造成人才的斷層，資深人員一下子退光光，新人不容易學到資深消防累積多年的打火經驗及應變能力，而受限於地方政府財政不佳，消防人力沒有補足更是長久的問題。

花蓮縣消防局長林文瑞說，花蓮縣過去編列的員額是三百三十八員，近年經過爭取後，在上月終於核定可以擴增到三百八十九員，目前實際員額是三百零六人，中間的差額希望可以「逐年補齊」，預定在一百一十年補足人力。

林文瑞說，消防人力斷層導致隊中資深的少、年輕的多，則是長年累積下來的問題；他也分析，台灣的消防人員配置跟日本比較起來還是相差很多，例如前年去日本栗原市參訪，約十萬人口的城市，就配有近二百名的消防人員，而且是勤一休一，台灣目前是勤二休一，這些都是台灣未來要逐年改進的部分。