〈北部〉新竹縣志續修 民代催生電子版

2018-04-30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣志續修今年底即將完成初稿，樹黨竹北市民代表許育綸建議，除了各鄉鎮市立圖書館應該都有一套紙本縣志，希望這次能有電子檔形式，以方便民眾參考閱覽。

縣府文化局表示，續修新竹縣志共分九卷，修纂年限自一九九二到二○一五年，為求詳盡，分兩階段進行，總經費一千三百萬元。二○一六年七月至二○一七年九月第一階段基礎文史資料收集，第二階段二○一八年二月起撰寫內文，預計二○一八年十二月纂修單位完成初稿，進入審查，審查完成後將舉辦為期一個月的公開閱覽。

文化局表示，這次縣志為第二次續修，上次續修的修纂年限是一九五一年到一九九一年。此次續修的總編纂為台北大學歷史系教授張勝彥。縣志具重要參考價值，將考量流通性、印製成本等，參考其他縣市案例，研議除紙本印刷外，提供更方便民眾參閱的方式。

許育綸表示，縣志十年以上才重修一次，迎合數位閱讀的發展趨勢，希望這次能有電子版，讓閱讀縣志更輕鬆容易。紙本方面，就他所知，二○○八年重修時，竹北市峨眉鄉五峰鄉尖石鄉立圖書館並無放置縣志，尤其是山區原鄉民眾和學生，得下山到竹東鎮或橫山鄉立圖書館，才能翻閱縣志，很不方便，希望這次各鄉鎮市立圖書館都能有一套。

對此，文化局追查後說，二○○八年縣志續修完成後，十三鄉鎮市公所都有發一套，可能是公所未擺放在圖書館，或是有其他原因；這次續修完成後印製，一定會給各公所。