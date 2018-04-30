〈北部〉不甩苗縣府3度令停工 建商照樣違建

2018-04-30

私闢汽機車出入大門 民陳情拆除

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕位於苗栗縣頭份市自強路邊的新建案「自強一號」，因擅自變更設計，於建物後方的巷內私闢汽機車出入大門，遭苗栗縣政府認定屬違建，三度發函勒令停工，但建商不甩持續興建完工，巷內居民憂心窄巷內增闢大樓的汽機車出入，嚴重威脅附近用路安全，前日拉白條抗議，要求苗栗縣政府「硬起來」，立即拆除違建。

縣府列入排拆 議員促增即報即拆

苗縣府工商發展處長黃智群強調，縣府處理違建皆依法按程序進行，除已發函要求建商拆除，並列入排拆，若後續收到建商補照申請會再審核。但苗縣議員陳光軒認為，表列排拆對解決違建毫無嚇阻力，將向苗縣府提出增加「即報即拆」機制，以利彰顯公權力。

該建案的汽機車出入口原設計於自強路邊，但建商卻擅自變更至建物後方的永貞路一段三九三巷，去年底苗縣府工商發展處到場會勘後認定出入大門屬違建，經查報後於今年三度發函，要求建商停工，但建商不甩仍執意於巷內闢建汽機車出入口。

附近卅餘戶居民抨擊說，該巷道約五米寬，僅能容納一輛汽車通行，且位處於轉彎處，建商執意於巷內闢建汽機車出入口，未來若大樓百餘戶住戶皆從窄巷內進出，將使該處交通大打結，嚴重威脅附近居民的用路安全。

苗縣議員陳光軒痛批苗縣府作法消極，放任惡質建商無視公權力及居民權益，質疑「到底是誰在撐腰？」呼籲苗縣府應依建築法九十三條主動開罰，並立即拆除違建。

建商：前門有安全疑慮而變更設計

建商則稱，因考量自強路、永貞路車輛皆匯入自強路二段，車流量大，若在前門開出入口恐有安全疑慮，因此變更設計改將出入口規劃於後門，現擬向苗縣府補提出雜項執照申請，並強調有誠意與附近居民協調。