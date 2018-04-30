〈北部〉南寮親子沙灘 成戲水熱門景點

2018-04-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹南寮旅遊服務中心前新完工的親子沙灘戲水區進行試放水，以水、沙坑、溜滑梯打造孩子最愛的戲水空間，已成為南寮漁港「魚麟天梯」另個熱門造訪景點，而造型可愛的大螃蟹、章魚與烏龜石雕其實原本散落在港區鮮為人知的四周，經設計師發揮巧思，讓海洋石雕團聚，成為孩子歡笑聲來源，更發揮石雕功能，透過水與沙的結合，展現歡樂功能。

結合沙坑、溜滑梯 試放水聚人氣

新竹市府產發處表示，南寮旅遊服務中心前的親子沙灘完工後，在試放水後，成為孩子歡笑聲的來源，一改過去無人前往的窘境，經過市府改造，化身為親子戲水空間，包括溜滑梯踏階、洗腳池水龍頭，也都以兒童尺寸與高度而設計，讓新竹漁人碼頭成為熱門的親水景點。

產發處表示，親子沙灘的設計師郭中端，擅長善於利用既有素材，其中繫船柱、踏石跨橋、洗腳區石材，以及童趣造型的大螃蟹、大章魚與烏龜石雕，都是將過去散落在港區鄰近廣場、街角，鮮少被發現的既有素材整合再造，經過巧思安排，成為親子喜愛的創意石雕，更重拾孩子的歡笑聲。

市長林智堅說，他上任後打造國際性觀光漁港，去年完成風箏賽場景觀大草坡，草坡外的「魚鱗天梯」才完工就成打卡熱點；如今親子沙灘完成後，再成為親子熱門場域，接下來還有舊港改善工程及改善漁民作業環境與碼頭景觀等水岸設施會完工，期許打造新竹人專屬的漁人碼頭。

產發處表示，市府已投入九點七億元經費，如今親子沙灘完成，利用既有素材及海洋石雕，讓南寮漁港再現歡樂風潮，以去年國際風箏節短短兩天就吸引十萬人潮和近期魚鱗天梯完工成為打卡熱點，接下來擁有孩子最愛三大元素「溜滑梯、沙坑、水」的親子沙灘也成為人潮聚集處，耳目一新的親子沙灘，很多居民都說，以後不用去外縣市了，感覺真棒。

預計6月初啟用 每週開放5天

產發處表示， 新竹漁人碼頭親子沙灘預計六月初啟用，目前為壓力測試及試放水階段，未來戲水區每週一及週五進行整體清潔，開放時段為週二到週四，以及週末、假日，歡迎民眾來玩；戲水區周邊除了烏龜、螃蟹和大章魚石雕，還有一隻隱藏的鰻魚石雕，邀請大小朋友來玩時兼尋寶，找尋隱藏版的鰻魚石雕。