〈北部〉平均身高155 福豐女排全國賽奪冠

2018-04-30

家境不佳 老師、教練義務陪練

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區福豐國中女子排球隊伍平均身高只有一五五公分，比一般隊伍矮十公分，而且普遍家境不佳、練球資源不多，也沒有專職教練帶隊，只能利用放學時間練習，加上學校老師義務陪練，憑著耐操肯吃苦，今年在國中排球乙級聯賽女生組拿下冠軍，跌破不少人眼鏡。

福豐女排隊由王家妤、李翊瑄、潘玟瑄、林郁婕、張萱、蕭宇涵、潘旻萱、曾庭儀、蔡念佑九人組成，其中六人是七年級，比起對戰的四十多所學校幾乎都以九年級學生為主力，福豐女排在經驗、身高等條件都差了其他人一截。

耐操肯吃苦 累到哭也不放棄

福豐國中校長余儘卿說，球隊的孩子們家庭狀況都不太好，加上不是體育班，必須上完正規課程、放學後才能練球，但這些孩子就算累到哭也從來不放棄，這樣的精神也感動曾擔任排球國手的體育組長邱俊博、校外教練張裕宏，免費訓練、陪孩子們練球，家長後援會更有錢出錢、有力出力。

一路不被看好 場場比賽驚險

邱俊博說，孩子們身高不如人，但透過勤加訓練、體力鍛鍊，雖然場場驚險，但還是讓人完全「打不死」；張裕宏也說，女孩們就像他的女兒一樣。

女排隊長王家妤說，她們一路不被看好，還好有很多願意幫助、支持的人帶來力量，一定會繼續努力，希望成績、球技一樣棒，朝景美女中排球隊前進。