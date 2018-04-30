〈北部〉向消防勇士致敬 龍岡米干節火把繫黑絲帶

2018-04-30

現場民眾默哀1分鐘

〔記者李容萍／中壢報導〕為期兩週的龍岡米干節活動，昨晚安排壓軸的火把晚會，火把節含有淨化厄運的意涵，對於在敬鵬工業大火中，為了搶救受困移工而不幸殉職的五位英勇消防員，市府觀光旅遊局在會中邀請與會貴賓一起在火把繫上黑絲帶，並邀請現場民眾共同默哀一分鐘，向不幸殉職的消防勇士表達最高敬意，同時也為市民祈福。

表演雲南獨特跳菜舞

龍岡米干節不僅有吸睛的火把晚會，今年更首度結合火把節與長街宴，並在長街宴中表演雲南獨特的「跳菜舞」，觀光旅遊局長楊勝評表示，火把節是雲南少數民族的重要傳統節日，具有照天祈年、除穢求吉的意義，由於台灣大部分的雲南人聚集在桃園龍岡地區，每年龍岡米干節都舉行盛大的火把節慶祝活動，在桃園的滇緬後裔們會穿上絢麗的民族服飾，高舉火把隨著傳統音樂一同載歌載舞，並邀請民眾一同打歌同樂，藉此延續傳統文化，同時也傳遞對未來美好的期許。

至於「跳菜」這種跳著舞上菜的飲食文化，是雲南少數民族獨特的上菜方式，更是宴客的最高禮儀；而長街宴則是雲南少數民族的習俗，在節慶時由居民共同推出傳統佳餚招待親朋好友，等同是雲南人的「辦桌」。

此次長街宴兩天共席開一百桌，結合跳菜舞表演及在地滇緬風味簸箕飯，展現桃園雲南人傳承下來的美味料理及文化底蘊，讓參與的民眾充分感受桃園獨特又深具魅力的異域風情。