〈北部〉敬鵬消防廢水外溢 環局：別碰老街溪水

2018-04-30

測得水質偏酸 已依法告發

〔記者陳昀／桃園報導〕印刷電路板上巿公司敬鵬工業平鎮三廠廿八日晚間發生火警，大火吞噬整棟生產線大樓，釀成五名消防員殉職、二員受傷及二移工死亡；消防局從前晚至昨整日不斷灌水搶救，火勢至昨晚仍未熄滅。市府環保局前晚立即到場依水污法要求業者阻絕消防廢水，昨天上午發現消防廢水仍四處外流，隨後在下游的老街溪鎮南橋段測得水質偏酸，呼籲民眾近日切勿碰觸老街溪水，並已依法告發敬鵬公司，最高可罰三百萬元。

環保局指出，依水污法規定，業者必須在污染發生後自主清理，火災發生當下環保局立即要求業者使用砂包阻絕消防廢水，避免溢流至廠外造成污染，昨天凌晨○點四十分環保局人員在廠區大門前的人孔蓋測得水溝內水質正常，但持續監測到上午七點半卻發現異常。

環保局表示，昨天上午在老街溪鎮南橋段測得水質為pH值三、偏酸，循線追查到源頭，發現敬鵬工業沒有妥善防堵消防廢水、產生溢流，因此依違反水污染防治法告發，最高可處三百萬元罰鍰。

環保局指出，pH值三的酸度大約與可樂相近，雖然不至於到有害程度（pH值低於二），但還是會對水中生物產生影響。

若有農損或損失 會協助求償

老街溪全長卅六．七公里，流經龍潭、平鎮、中壢、大園四區，流域面積大約八十二平方公里，常用於農田灌溉。環保局提醒老街溪下游的農民及民眾，近日盡量避免取用老街溪的水或接觸河川水體，若有農損或相關損失，環保局會協助求償。

另外，環保局也已協調工業局將平鎮工業區雨水道內的消防廢水抽回污水處理廠處理，昨天估計已抽回二千噸進行處理；針對火災產生的廢棄物，環保局也要求敬鵩公司提報處置計畫書，後續必須委託合法清除處理機構妥善清理。