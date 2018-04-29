〈北部〉拚觀光 千名手遊玩家探索花蓮

2018-04-29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮震後觀光復甦，風靡全球的寶可夢遊戲製造商Niantic Labs首度與花蓮縣政府、花蓮翰品酒店合作，在知名手機遊戲Ingress中，設計十八條特色景點作為任務路線，並在昨舉行Mission Day（任務日），吸引全球千名玩家齊聚花蓮解任務，領取代表花蓮的「紅面鴨虛擬勛章。」

Ingress是一款結合現實與虛擬世界的手機遊戲，推出至今已累積全球百萬名玩家，台灣約有六萬人，Mission Day則是由遊戲官方Niantic Labs與各地旅遊部門、玩家合作組織的城市探索活動，花蓮路線能夠入主遊戲，全靠台灣資深玩家陳建仁接線。

陳建仁說，任務日會不定期在全世界各個城市舉辦，台灣分別在新北市、台南市及台北市等地舉辦過，今年為配合復甦花蓮震後觀光，特別移師花蓮，並由縣府推薦十八條任務路線，永久入主遊戲，盼能吸引全球玩家接續探索花蓮，取得徽章。

花蓮翰品酒店昨也無償提供場地供玩家檢錄，並設定為探索最終站，吸引千名玩家擠爆廣場對戰取得勳章，另提供三萬元住宿券及全球唯一幾米主題雙人房住宿券，作為玩家探索遊戲後的最大獎，為花蓮力拚觀光。

花蓮縣政府觀光處長彭偉族表示，受地震影響花蓮觀光產業業績普遍不理想，透過與Ingress Mission Day及在地業者合作，為花蓮設計出十八條任務路線，供玩家以虛擬實境結合城市體驗，探索花蓮文創園區、東大門夜市，並向北延伸至新城老街、七星潭，及南至光復糖廠，連結客家文化濃厚的鳳林客家村等路線，當完成任務後，就可獲得全球獨一無二代表花蓮的「紅面鴨虛擬勛章。」