〈北部〉「沙丘」意象策展 壯圍旅遊服務園區開張

2018-04-29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處興建的壯圍沙丘旅遊服務園區，昨天舉辦開園典禮，安排知名導演蔡明亮策展，並邀請玖壹壹、陳昇開唱，東北角風景區管理處希望用壯圍美麗的海岸線，吸引國際遊客到訪，讓世界看見壯圍。

蔡明亮主導 另播八部影片

壯圍沙丘旅遊服務園區位於台二線一四九．三公里處，主建築有兩層樓，設有有遊客中心、展覽空間、特色賣店，蔡明亮以「沙丘」意象為主軸，策劃六大主題展覽，同時播映「慢走長征」等八部系列影片；觀光局長周永暉、宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀、園區建築師黃聲遠均出席盛會。

開園典禮先由朱宗慶打擊樂團演出，之後在場嘉賓共同揭牌，接著黃聲遠、蔡明亮負責導覽，帶領大家走訪園區，期許這裡成為地方旅遊新亮點。

蔡明亮說，壯圍在地的風景與美食，他非常喜愛，很榮幸在此呈現自己的作品，造訪壯圍沙丘旅遊服務園區的遊客，不妨靜下心來細細品味，感謝園區提供藝術家展覽，歡迎大家一起探訪。

陳金德強調 帶動壯圍發展

陳金德說，歷經幾十年後，壯圍鄉終於有沙丘旅遊服務園區這個大建設，當地過去被騙好幾次，像是海大、清大都傳出設校，最終陸續胎死腹中，這次旅遊服務園區進駐是真的，相信可帶動壯圍發展。

周永暉說，壯圍是個忘憂的地方，可以很熱鬧，也可以平靜，盼透過旅遊導入以人為本的精神，吸引遊客體驗在地風情，展現地方特色是未來發展觀光的主軸，觀光局會全力幫忙，帶領更多人看見壯圍之美。