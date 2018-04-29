〈北部〉《新聞分析》無力招架 賴進坤嘆「政治醜陋」

2018-04-29

記者游太郎／特稿

花蓮縣議會議長賴進坤一句「累了！想沉澱一下！」說得無奈，感嘆「政治醜陋」，引起花蓮政壇諸多揣測！

賴進坤是從宜蘭遷居到花蓮，卻從原住民佔絕對多數的秀林鄉發跡，一路從鄉代、主席、縣議員到議長，廿多年來風光順遂，但有意爭取「百里侯」大位後，一切都變了！私下常嘆「有隻無形的黑手」在操控、玩弄，想選什麼都「槓龜」，大嘆是「政治追殺」，手段既凶且狠，讓他無法招架！

在花蓮民眾的印象中，他充滿了霸氣和自信，做生意及政治生涯目光精準，坐上議長大位後，與縣長傅崐萁間的關係，時而親暱、時而貌合神離，但表面上相安無事，但在無意間表露「想選縣長」後，一切都變了。

去年他角逐國民黨縣黨部主委選舉失利，仍宣布要參加黨內初選，爭取下屆縣長提名，隨即被縣黨部考紀會建議停權二年，理由是前年花蓮市長補選期間，與時任高雄市長的陳菊餐敘及「為綠營站台」，政壇人士分析，國民黨開始與他劃清界限，讓他不但甭想選縣長，連議長也保不住。

今年春節期間，他突然在臉書透露，將退出年底選舉，外界一開始解讀為棄選縣長，未料竟是退出議員選舉，「累了！要沉澱一下！」表露了無奈的心聲。

壓倒賴進坤的最後一根稻草，是家族經營的土資場，涉嫌為多家重金屬工廠違法掩埋廢棄物，過年前逾一億六千萬元的財產遭花蓮地院裁定扣押，由於處分來得突然，他發現已無參選的籌碼，不得不退出選戰，但壓力繼續排山倒海而至，似無止歇的跡象，賴家父子只能不斷對外喊冤，已無力再涉政治。

到底誰是幕後那隻黑手？花蓮政壇人士心裡都清楚，但答案都是「不能說」，有人形容得好「以前賴很會搬開眼前的石頭，現在是別人的阻礙，能不踢開嗎？」黑手是公開的秘密，但只能留予後人說！