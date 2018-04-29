〈北部〉未登記國民黨議員初選 花蓮議長賴進坤：累了

2018-04-29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨籍花蓮縣議會議長賴進坤今年在農曆春節期間，突然於臉書拋出「退出年底選舉」震撼彈，外界揣測應該僅是退出「縣長」選舉，未料前天國民黨花蓮縣黨部黨內登記截止，縣議員部分他仍未登記、領表，似乎有意要「暫別政壇」，昨透露「累了！要沉澱一下！」並大吐苦水表示寒心。

去年遭國民黨停權二年

原本志在百里侯的賴進坤，去年參加縣黨部主委選舉失利，仍大動作宣布要參加黨內初選，挑戰下屆縣長大位，但隨即被縣黨部考紀會，以他前年「為敵營站台」為由，處以停權二年，處分雖未定案卻已重擊賴進坤的參選信心。

今年初說「退出年底選舉」

賴在今年農曆春節剛過完，突然又在臉書拋出「退出年底選舉」，外傳與農曆年前檢方大動作偵辦他家族土資場有關，近一個月又遭檢舉疑似違法掩埋有毒廢棄物，被縣府環保局三度稽查開挖採樣送驗，搞得他無奈大喊這是「政治追殺！」澄清自送採樣檢驗結果都合格，更心疼兒子被抹黑、家族揹汙名。

賴進坤最近一次公開出席活動，是在四月廿六日參加「花蓮縣希望工程安心住宅」動土典禮，雖站在花蓮縣長傅崐萁旁，但全程臉色凝重，兩人並無太熱絡互動，傅最後雖轉身與賴交頭接耳，但賴的表情似乎若有所思，隨後兩眼無奈凝視遠方，不發一語。

賴進坤表示，政治生涯廿多年來，一直問心無愧、坦蕩蕩，近年卻屢遭抹黑、打壓，還帶給家族很大汙名，他相信他的孩子不會做壞事，更心疼他們因爸爸的關係，背負政治力背後的凌遲和誣陷，讓他大感「政治很醜陋！」

下一步？ 賴：還在思考沉澱

他說，寒心的他真的累了，「沉默不表示是默認」，現在只能相信司法會保護他們並還予清白，也謝謝過去支持者的力挺，最近壓力很大、勸進聲不斷，但現階段還在思考及沉澱，暫先離開這個地方。

記者最後詢問他是否會與綠營合作參與選舉？賴回應「沒有去想過這些問題」；對於以無黨籍身分參選，則也表態「機會不大」。地方人士透露，賴進坤似乎真傷透了心，參選意願應該非常低了！

議長布局？ 黨部：言之過早

花蓮政壇人士私下表示，花蓮縣議會卅三席次，議員「藍大於綠」，賴若真不參選議員，外界推測未來恐會由國民黨籍的現任副議長張峻、議員謝國榮及張正治等三人爭奪空出來的議長大位，至於民進黨議員則因席次過少，目前仍無法看出合適較勁人選；藍營黨部昨也相當低調，表示現談議長布局「言之過早」。