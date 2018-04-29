〈北部〉林智堅訪矽谷心臟 推竹科X計畫

2018-04-29

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長林智堅，昨天率團參訪有「矽谷心臟」之稱的美國姊妹市庫比蒂諾市，並觀摩蘋果總部園區設計，他表示，未來將持續交流，引進國際科技產業進駐新竹市科技廊帶，推動竹科X計畫。

新竹市政府產業發展處副處長呂清松說，去年底中油新竹油庫正式廢庫，市府將與科學園區科技產業連結，利用中油與台肥共二十八公頃土地做為基地，推動俗稱竹科X計畫的「一園區、二廊帶、三支箭」產業政策。

呂清松表示，所謂一園區為新竹科學園區、二廊帶為光復路七公里創新創業廊帶及結合中油、台肥土地，位於公道五路上共二十八公頃的創新科技廊帶；三支箭則是租稅優惠與減免，由市府訂定產業發展自治條例，鼓勵跨國企業投資、與金融機構合作提供創業補助、與科管局、清交大及園區合作共同開發，打造創新產業園區。

林智堅說，新竹市與姊妹市庫比蒂諾市有二十年情誼，且都是年輕、高學歷的科技重鎮。

林智堅說，庫比蒂諾市有「矽谷心臟」之稱，擁有全球最頂尖的人才與科技產業；新竹市則有被稱為「台灣矽谷」的新竹科學園區，未來將與庫比蒂諾市持續、緊密交流。

此外，林智堅也在蘋果總部人員導覽下，透過虛擬實境觀摩園區設計，他說，蘋果總部設計注重細節與創新，展現矽谷「鼓勵挑戰、冒險創新」的文化，這正是「竹科X」計畫的核心價值，如何吸引一流人才來新竹市，是未來努力方向與成功關鍵。