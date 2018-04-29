〈北部〉第一季PM2.5減量效率最差 苗縣環局：應長期觀測

2018-04-29

與去年同期相比 環署公布監測結果

〔記者彭健禮／苗栗報導〕根據環保署空氣品質監測數據，今年第一季各縣市細懸浮微粒（PM2.5）濃度及與去年第一季相比的濃度減量排名，苗栗縣不僅不如鄰近的台中、新竹，與去年同期相比，更是全國減量幅度衰退最大縣市。苗縣環保局表示，苗縣細懸浮微粒濃度逐年減量，不能單看短期數據決定，應長期觀測，不過縣府仍會持續努力抑制。

環局：會持續努力抑制空污

統計資料顯示，今年一到三月，各縣市監測細懸浮微粒濃度排名，花蓮的九‧四微克／立方公尺最佳，高雄市的卅四．九敬陪末座；苗栗縣於今年第一季，以廿三．五排名第十二，不如第九、十、十一名的新竹縣、台中市、新竹市。且苗栗縣與去年同期排名第九的廿一．三相比，更是減量幅度衰退最大的縣市。

但苗栗縣相較於台中、新竹縣市，在汽機車、工廠、人口等影響細懸浮微粒濃度等因素條件，理應更具優勢，卻反而不如他們？環保局秘書蔡政勳認為，氣候也占了重要的原因之一。

氣候影響且三義監測儀近中市

蔡政勳說，因台灣面積不大，細懸浮微粒受天候風勢影響，飄散迅速；縣內的兩座監測儀，設於苗栗市、三義鄉，三義容易受台中影響，且因僅有兩座，平均值自然高，所以不能以短期數據以偏蓋全，應以長期數據為準。

苗栗縣PM2.5已逐年下降

蔡政勳指出，多年來，在環保署重視下，全國的細懸浮微粒濃度年平均逐年下降，由二○一五的廿二、二○一六的廿、到去年的十八．三。竹苗區也從二○一五年逐年下降，依年序為廿．七、十九．六、十六．九。

另外，只要當日空氣品質指標值達到「紅色」預警時，環保局就會立即啟動一級預警應變，派員稽查縣內大型工廠廢棄排放、營建工地揚塵抑制及巡查防止露天燃燒等因應作為，防止空氣品質惡化。