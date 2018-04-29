〈北部〉台三線竹縣北埔彎道 半年4車禍奪2命

2018-04-29

〔記者廖雪茹／北埔報導〕浪漫台三線潛藏危機！新竹縣台三線北埔鄉分水龍路段，即大約七十八點五公里處的連續下坡彎道，近半年發生四起交通事故，其中兩名機車騎士摔進邊溝傷重不治，公路總局與新竹縣政府二十六日現勘後，立即增設警示措施並且加強超速取締。

連續下坡彎道 常發生車禍

北埔鄉民表示，台三線中豐公路竹東往北埔方向，為連續下坡彎道，速限五十公里，雖是寬敞的四線道，但常見駕駛人未減速慢行，發生車禍，光是這個月，分水龍靠近綠世界生態農場一帶，就發生三起事故。

北埔分駐所表示，台三線約七十八點五公里處四月已發生三起事故，四月初一群青少年騎機車夜遊，轉彎時不慎自摔，造成擦傷；十四日於綠世界路口，一輛轎車駕駛疑似違規左轉，與直行機車發生碰撞，轎車嚴重毀損，騎士輕傷；廿三日十八歲大學生深夜騎機車，因車速太快，過彎失速，衝進邊溝傷重不治。

此外，去年底一名夜校生放學騎機車行經上述地點，也是衝進邊溝，傷重不治。

相關單位現勘後 立即改善

因事故頻傳，公路總局新竹工務段、縣警局交通隊、竹東警分局、北埔鄉公所和地方人士廿六日現勘，研議改善措施。

設防撞桿、山壁設反光浪板

新竹工務段段長巫清煒表示，已請包商在邊溝沿線施作約八十公尺長的防撞交通桿，山壁並設置反光浪板，提醒駕駛人。

此外，研議將該路段明溝加蓋，視經費許可，爭取在今年底施作完成；增設減速標線跳動路面部分，則將訪查民意再評估。

警方將不定時加強超速取締

至於民眾建議設置測速照相桿，嚇阻超速，警方表示，將持移動式雷達測速槍，不定時加強執法。