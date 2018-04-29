〈北部〉桃園運動中心每坪月租不到百元 挨批

2018-04-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕將於五月四日試營運的桃園國民運動中心，早在二○一四年縣府時代就已由中國青年救國團得標取得經營權，一年權利金四六○萬元，中心總樓地板面積四千坪，換算下來，每坪每月租金只有九十六元，竟然不到百元，多位議員認為市府又被當冤大頭、有賤租之嫌，要求相關單位說清楚、講明白；體育局表示一切合法。

體育局副局長房瑞文指出，當初體育署補助地方政府兩億元興建國民運動中心，為確保未來能夠正常營運，採營運—移轉（OT案）方式，地方必須先提出可行性評估、先期計畫，評估財務、工程技術、法規面等，經體育署審核通過再進行招商。

議員質疑有賤租之嫌 體育局：一切合法

房瑞文說，先期計畫中最重要的就是財務規劃，內容訂出各單項運動價格、預估營收，設定廠商每年必須繳交的權利金，廠商按照招標文件投標，再選出最適合營運商；選出的營運商還必須參與工程規劃、興建，確保完工後可以立刻上線，因此，政府看起來收相對少的租金，但也要求廠商以更低價提供民眾使用，沒有賤租的問題。

房瑞文表示，桃園國民運動中心招商案共有七家廠商投標，評審會就廠商以往實績、所提優惠方案、權利金等綜合項目進行評比、選出最優者，當時救國團是評分最高的廠商。

桃園國民運動中心執行長葉益吟說，前縣府就做好財務規劃，招商規範也明定各單項的價錢，雖然價錢不能變動，但包含游泳、羽球、籃球等都有促銷方案，以游泳為例，單次游泳要一百元，購買月票只要一千五百元，換算每天只要五十元，早上八到十點為公益時段，提供老人家、身障者游泳、健身免費。

議員范綱祥表示，桃園國民運動中心由市府出資四．五六億元興建，基地面積約九百坪，為地下兩層、地上五層建築，營運空間四千坪，但至今財務估算基準仍不明不白，連預估年營運總額也付之闕如。

范綱祥要求體育局，要合理評估廠商的履約表現，明定終止合約的各項情況，此外，如果是因為收費便宜導致權利金偏低，也應該要有計算基準，相關單位必須說清楚、講明白。

議員黃景熙也認為，既然桃園國民運動中心有這樣的狀況，未來中壢、平鎮等地的國民運動中心將陸續啟用，市府應該先進行調查，杜絕黑箱作業。