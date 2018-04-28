〈北部〉守護環保 台化工程師獲選模範勞工

2018-04-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕六十一歲台灣化學纖維公司工程師鄭誌明已有三十九年年資，患有腎衰竭需洗腎的他，力抗病魔，堅守工作崗位積極推動環保改善工程，擔任公司環保「守護神」，昨獲宜蘭縣政府模範勞工表揚，他指出，工作是興趣也是責任，他會繼續做下去。

五一勞動節將至，已辦理超過十年的「宜蘭縣模範勞工表揚大會」，昨日在礁溪中天溫泉度假酒店舉行。今年獲選模範勞工有一百人，由宜蘭縣副縣長黃適超頒獎表揚，除了獎狀，模範勞工們還獲頒聯合勸募禮券一千元。

每週洗腎3次 仍積極任事

住在羅東鎮的鄭誌明，在冬山鄉台化公司龍德廠擔任工程師，服務長達三十九年；十年前，他因罹患痛風，吃了過多消炎藥導致腎衰竭，每週需到醫院洗腎三次，但他不畏病魔，仍積極任事。

鄭誌明每天工作約八小時，下班後再利用時間洗腎；他除了工程師本職，還在公司推動各項環保改善工程，讓公司空氣污染物或放流水排放濃度，遠低於國家管制標準。此外，鄭誌明也很熱心，擔任公司意外事故調查委員會委員，以自身專業協助找出事故真相，頗獲主管及同事肯定。

「工作早已熟能生巧！」鄭誌明說，這份工作對他而言，是興趣也是責任，多年來，他不斷加強自身專業能力，具備更多技能幫助公司，主動學習是做好工作最重要的關鍵，他雖然生病，但不會被病魔影響工作表現，因為失去過，現在他開始重視健康，只要好好洗腎絕不會被擊倒，會一直為公司服務。