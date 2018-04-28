〈北部〉拖吊保管場重回竹南 5月啟用

2018-04-28

原需到後龍領車 來回逾1小時

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕原苗栗縣竹南拖吊場，二○一一年因台灣燈會被拆除，之後竹南、頭份地區及鄰近鄉鎮民眾，每當愛車被拖吊，必須前往位於後龍鎮苗栗拖吊場領車，往來車程約八十分鐘，相當耗時費力，引發民怨。經苗栗縣警局爭取，已在竹南鎮大埔里二鄰大埔八街二號建置「竹南拖吊保管場」，經費八百一十萬，將於五月一日掛牌啟用，並加強執法。

苗栗縣警局指出，初期竹南拖吊場將駐守兩輛拖吊車，除了增進當地警方執法效率，也讓民眾便利。不過，縣警局強調，雖然較為便民，不過還是呼籲民眾遵守交通規則，請勿違規停車，另每天八點至晚上八點開放辦理領車作業，電洽：037-585061。未來車主車輛違規停車被拖吊，除需繳納罰款六百元至兩千四百元，仍要繳交車輛移置費，其中自小客車六百元、機車一百元，及保管費（自小客車每日一百元、機車每日五十元）。

竹南拖吊場原位於苗北藝文中心旁，但因苗栗縣政府於二○一一年舉辦台灣燈會，需要活動空間，苗縣警局拆除原拖吊場，全縣僅剩位於後龍鎮肉品市場旁的苗栗拖吊場。

有民眾抱怨，違規停車的確有不對在先，但是從竹南、頭份到苗栗拖吊場取車，路程與時間都浪費不少，實在很不方便。